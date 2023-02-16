أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير 2023 SAR/EGP

عبد الرحمن رضا

يعد الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تهم الشارع المصري ويبحث الكثير من المصريين عنها، وذلك بسبب نسبة العمالة المصرية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، لذلك من خلال موقعنا نجوم مصرية نقوم بنشر الأسعار اليومية.

إقرأ أيضاً:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 SAR/EGP

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري SAR/EGP اليوم الإثنين 13 فبراير 2023

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعره في البنك الأهلي المصري، 8.09 جنيه للشراء، 8.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير 2023 SAR/EGP
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير 2023 SAR/EGP
قد يهمك:

بشرى سارة.. 3 آلاف جنيها تراجعا فى أسعار الفول البلدى والمستورد

آخر مستجدات سعر الذهب في مصر مساء الخميس 16 فبراير XAU/EGP

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعره في بنك مصر، 8.09 جنيه للشراء، 8.13 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.09 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير 2023 SAR/EGP
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير 2023 SAR/EGP

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.11 جنيه للشراء، ومستوى 8.16 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري – كيو

سجل في البنك الأهلي القطري، سعر 8.05 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري اليوم لسعر 8.09 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر عملة السعودية اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 8.14 جنيه للشراء، 8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 8.04 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في مصر
أسعار الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

حقق سعره في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 8.08 جنيه للشراء، 8.17 جنيه للبيع.

السعر في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 8.06 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

السعر في البنك المصري الخليجي

وصل سعره في البنك المصري الخليجي، 8.08 جنيهات للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك المشرق

سجل سعر الريال في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 8.12 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

وبالتالي نكون قد نشرنا لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية”، كل ما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣، ويمكنكم متابعة الموقع والأخبار الاقتصادية عبر أخبار جوجل أو عبر فيسبوك، ستجد كل ما هو جديد في عالم الأموال.

Avatar of عبد الرحمن رضا
عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

اترك تعليقاً