سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 فبراير 2023 SAR/EGP

يعد الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تهم الشارع المصري ويبحث الكثير من المصريين عنها، وذلك بسبب نسبة العمالة المصرية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، لذلك من خلال موقعنا نجوم مصرية نقوم بنشر الأسعار اليومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعره في البنك الأهلي المصري، 8.09 جنيه للشراء، 8.13 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية لدى بنك مصر

سجل سعره في بنك مصر، 8.09 جنيه للشراء، 8.13 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.09 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.11 جنيه للشراء، ومستوى 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري – كيو

سجل في البنك الأهلي القطري، سعر 8.05 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري اليوم لسعر 8.09 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر عملة السعودية اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 8.14 جنيه للشراء، 8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 8.04 جنيه للشراء، 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

حقق سعره في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 8.08 جنيه للشراء، 8.17 جنيه للبيع.

السعر في البنك الأهلي الكويتي

سجل السعر البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 8.06 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

السعر في البنك المصري الخليجي

وصل سعره في البنك المصري الخليجي، 8.08 جنيهات للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك المشرق

سجل سعر الريال في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 8.12 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

وبالتالي نكون قد نشرنا لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية”، كل ما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣، ويمكنكم متابعة الموقع والأخبار الاقتصادية عبر أخبار جوجل أو عبر فيسبوك، ستجد كل ما هو جديد في عالم الأموال.