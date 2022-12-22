سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الأسعار التي تخص المصريين لتواجد نسبة كبيرة من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، علاوة على ذلك فهو مهم أيضاً للسعودين القادمين إلى مصر سياحة أو زيارة أو علاج.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي،عند مستوى 6.55 جنيه للشراء، 6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء ووصل 6.58 جنيه للبيع.

المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء وبلغ 6.58 جنيه للبيع.

الأهلي الكويتي: 6.56 جنيه للشراء ووصل 6.58 جنيه للبيع.

الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء وبلغ 6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر عملة السعودية في تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم، عند مستوى 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم

ولدى بنك مصر، وصل عند 6.55 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

ولم يتغير سعر الريال في البنك التجاري الدولي CIB، ليتداول مستقرًا عند مستوى 6.54 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.