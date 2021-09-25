سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار اليوم 25-9-2021 بجميع البنوك

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه والدولار، حيث يستقر سعر الريال السعودي في أسعار الصرف اليوم أمام مختلف العملات العربية والأجنبية، أبرزها اليورو والليرة السورية واللبنانية في البنوك، نناقش أدناه أسعار صرف الريال السعودي الأكثر شيوعًا اليوم في البنوك وشركات الصرافة.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

نقيم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الجدول التالي، بناءً على عمليات الشراء والبيع في عدة بنوك مصرية، اليوم السبت 25 سبتمبر والتي كانت كالتالي:

البنك سعر الريال السعودي اليوم “ شراء ” سعر الريال السعودي اليوم “ بيع ” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 4.17 جنيه 4.20 جنيه سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.17 جنيه 4.19 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.16 جنيه 4.20 جنيه سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib 4.17 جنيه 4.20 جنيه سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 4.17 جنيه 4.19 جنيه سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 4.08 جنيه 4.20 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي 4.11 جنيه 4.20 جنيه سعر الريال السعودي اليوم في بنك عودة 4.17 جنيه 4.20 جنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك HSBC 4.17 جنيه 4.20 جنيه سعر الجنيه مقابل الريال في شركات الصرافة اليوم 3.75 ريال سعودي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر العملة الخضراء اليوم إلى 3.75 ريال في فروع البنوك المختلفة.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية واللبنانية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم، الحد الأدنى 303 ليرات السورية والحد الأقصى 319 ليرة سورية.

وبلغ سعر الصرف بين الليرة اللبنانية والريال السعودي 0.0025 ريال، بواقع ريال سعودي يساوي 407.356 ليرة لبنانية.

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سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه السوداني

بلغت قيمة الريال السعودي 117.18 جنيهًا سودانياً في بنك السودان المركزي اليوم السبت 25 سبتمبر لمعاملات الشراء، فيما بلغت معاملات البيع 118.06 جنيهًا.