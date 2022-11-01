سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1-11-2022 ” بيع وشراء ” 

استقرت أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل أغلب البنوك، وذلك بعد الزيادة التي شهدها سعر صرف الريال السعودي يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر عقب قرار المركزي بتحرير صرف الجنيه المصري تجاه العملات المختلفة ” الأجنبية والعربية ” مما جعل سعر الريال يرتفع بشكل كبير ويتجاوز حاجز الـ 6 جنيهات، ونحن في نجوم مصرية سنوضح لكم آخر تحديثات لأسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر.

ما هو سعر الريال السعودي اليوم 1 نوفمبر داخل البنوك المصرية

وصل سعر بيع الريال السعودي داخل البنك المركزي اليوم حوالي 6.43 جنيهًا، وقد جاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري كالتالي:

إسم البنك سعر بيع الريال السعودي سعر شراء الريال السعودي البنك المركزي المصري 6.43 جنيهًا مصريًا. 6.40 جنيهًا مصريًا. البنك الأهلي المصري 6.36 جنيهًا مصريًا. 6.33 جنيهًا مصريًا. بنك فيصل الإسلامي 6.39 جنيهًا مصريًا. 6.36 جنيهًا مصريًا. بنك مصر 6.36 جنيهًا مصريًا. 6.33 جنيهًا مصريًا. بنك كريدي أجريكول 6.46 جنيهًا مصريًا. 6.38 جنيهًا مصريًا. بنك الإسكندرية 6.37 جنيهًا مصريًا. 6.33 جنيهًا مصريًا.

كما قد شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري إرتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الاخيرة، ليتجاوز سعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية المختلفة حاجز الـ 24 جنيهًا.