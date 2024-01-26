سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 يناير 2023

يعد سعر الريال السعودي من أهم الأسعار في جمهورية مصر العربية بالنسبة للمواطنين بسبب وجود نسبة كبيرة من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية لذلك نعمل على نشر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بلغ اليوم الجمعة : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الجمعة : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة اليوم الجمعة : 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس اليوم الجمعة : 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

وسعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بينما سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

كما وصل سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني:8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي للمصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.