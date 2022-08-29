أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الأسعار التي تهم المصريين كثيراً، بسبب تواجد نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية، علاوة على ذلك تهم المستثمرين أيضاً ومن يهتموا بالاستيراد والتصدير أو العمل الحر، لذلك ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 29 أغسطس 2022

  • سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 5.09 جنيه لعمليات الشراء و 5.11 جنيه لعمليات البيع.
  • وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري بنحو 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.
  • بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 5.08 جنيه في عمليات البيع و 5.12 جنيه لعمليات الشراء.
  • وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.
  • بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر بنحو 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة ب 4.97 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.
  • بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 5.07 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 5.11 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.96 جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 27 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

أسعار تهمك اليوم :

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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