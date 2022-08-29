يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الأسعار التي تهم المصريين كثيراً، بسبب تواجد نسبة عمالة كبيرة من المصريين في المملكة العربية السعودية، علاوة على ذلك تهم المستثمرين أيضاً ومن يهتموا بالاستيراد والتصدير أو العمل الحر، لذلك ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 29 أغسطس 2022

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 5.09 جنيه لعمليات الشراء و 5.11 جنيه لعمليات البيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري بنحو 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 5.08 جنيه في عمليات البيع و 5.12 جنيه لعمليات الشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر بنحو 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة ب 4.97 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 5.07 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 5.11 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.96 جنيه للشراء و 5.13 جنيه للبيع.

أسعار تهمك اليوم :

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.