أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 أغسطس 2022

عبد الرحمن رضا

يهم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الكثير من الشعب المصري، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، فمثلاً لمن هم داخل البلاد يهم المستثمرين أو من يتعاملوا بالريال السعودي مع شركات أو مع عملاء وغيرهم الكثير، ومن هم في الخارج ويقوموا بإرسال الحوالات لأهاليهم بداخل مصر، لذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مهم لفئة كبيرة من الشعب المصري سواء كانوا مستثمرين أو رجال أعمال وأو موظفين أو عاملين بالخارج، لذلك نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم السبت 20/8/2022 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 أغسطس 2022

تساوى الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر  مبلغ 5.07 جنيها للشراء، وقيمة 5.10 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري مبلغ 5.07 جنيه للشراء، وقيمة 5.10 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي اليوم بالبنك التجاري الدولي مبلغ 5.07 جنيها للشراء، وقيمة 5.10 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20/8/2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك العربي الإفريقي مبلغ 4.95 جنيه للشراء، وقيمة 5.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت بالبنك الأهلي القطري، مبلغ 5.04 جنيها للشراء، و5.10 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت ببنك قناة السويس، عند مبلغ 5.06 جنيه للشراء، ومبلغ 5.11 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم بالمصرف المتحد، مبلغ 4.92 جنيه للشراء، وقيمة 5.11 جنيه للبيع.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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