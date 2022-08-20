سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 أغسطس 2022

يهم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الكثير من الشعب المصري، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، فمثلاً لمن هم داخل البلاد يهم المستثمرين أو من يتعاملوا بالريال السعودي مع شركات أو مع عملاء وغيرهم الكثير، ومن هم في الخارج ويقوموا بإرسال الحوالات لأهاليهم بداخل مصر، لذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مهم لفئة كبيرة من الشعب المصري سواء كانوا مستثمرين أو رجال أعمال وأو موظفين أو عاملين بالخارج، لذلك نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم السبت 20/8/2022 مقابل الجنيه المصري.

تساوى الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر مبلغ 5.07 جنيها للشراء، وقيمة 5.10 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري مبلغ 5.07 جنيه للشراء، وقيمة 5.10 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي اليوم بالبنك التجاري الدولي مبلغ 5.07 جنيها للشراء، وقيمة 5.10 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20/8/2022

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك العربي الإفريقي مبلغ 4.95 جنيه للشراء، وقيمة 5.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت بالبنك الأهلي القطري، مبلغ 5.04 جنيها للشراء، و5.10 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت ببنك قناة السويس، عند مبلغ 5.06 جنيه للشراء، ومبلغ 5.11 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم بالمصرف المتحد، مبلغ 4.92 جنيه للشراء، وقيمة 5.11 جنيه للبيع.