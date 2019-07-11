سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-7-2019 في البنوك والسوق السوداء

نقدم لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، وفق آخر أسعار معلنة لأسعار صرف الريال في البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث تمثل أسعار صرف الريال في البنوك المصرية أحد أهتمامات المواطنين في مصر، وذلك بسبب سفر العديد من المواطنين لأداء مناسك العمرة والحج في الأراضي السعودية، فمصر هي أكبر دولة من حيث أعداد الحجاج والمعتمرين كل عام من حجاج الخارج، كما تتواجد جالية مصرية كبيرة تعمل في السعودية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية في المملكة، كل هؤلاء وأكثر مهتمين بشكل شبه يومي بمتابعة أسعار صرف العملات في البنوك والسوق السوداء، خاصة الريال السعودي مقابل عملة مصر الجنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

من خلال الجدول التالي نستعرض معكم سعر الريال مقابل الجنيه وذلك في أشهر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، محدثة بشكل يومي وفق إعلان أسعار الصرف في البنوك المصرية، وكان سعر الريال في البنوك بمصر اليوم على النحو التالي

البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4164 4.4432 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.4086 4.4449 سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.408 4.4447 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.38411 4.43941 أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 4.3952 4.4401 أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.4052 4.4474 أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4178 4.4447

أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء

تختلف أسعار بيع وشراء الريال في السوق السوداء المصري لتجارة العملة عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، حيث يستغل المتاجرين في العملة السعودية احتياج المواطنين لرفع أسعار البيع والشراء، وكانت الأسعار الخاصة بتداول الريال مقابل الجنيه اليوم بقيمة تتراوح ما بين 4.70 إلى 4.90 جنيه مصري، ليزيد بذلك سعر السوق السوداء عن البنوك بقيمة تصل إلى نحو عشرون قرشا لكل ريال سعودي.

توقعات ارتفاع الطلب على شراء الريال السعودي في السوق المصري

أشهر قليلة تفصلنا عن بدء موسم العمرة لهذا العام، حيث بداية من شهر رجب تبدأ موسم عمرة رجب وشعبان ورمضان، والتي تعتبر من أكثر الأشهر الهجرية التي يقوم المسلمين بشكل عام والمصريين منهم بشكل خاص بأداء مناسك العمرة وزيارة الأراضي المقدسة خلالها، ويرتفع خلال تلك الفترة طلب المصريين على شراء وتبديل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية

حيث أنه وفق إحصاء السكان الأخير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن الجالية المصرية في السعودية تصل إلى نحو 3 ملايين شخص، ومن المتوقع أن تتناقص تلك الجالية خلال الأشهر القليلة القادمة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية في سبيل سعودة عدة وظائف ومهن، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على جميع الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، بشكل تدريجي حتى تصل إلى نحو 500 ريال سعودي شهريا، وهو ما يعادل بالأسعار الحالية لصرف الريال نحو 2300 جنيه مصري.

تحديث أسعار صرف الريال مقابل الجنيه اليوم السبت

مازال سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري كما هو موضح في الجدول المذكور في هذا الموضوع، حيث لم تحدث أي تغيرات كبيرة في سعر العملة السعودية في السوق المصري، وذلك سواء كان في البنوك أو السوق السوداء، وسوف نستمر في متابعة آخر أسعار الريال محدثة بشكل يومي في متابعة مستمرة لسوق صرف العملات المصري.