 التخطي إلى المحتوى

سعر الريال السعودي والدولار الأمريكي وجميع العملات مقابل جنيه مصر اليوم : السبت 24 أغسطس 2019 .. كافة أسعار العملات العربية والأجنبية

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
سعر الريال السعودي والدولار الأمريكي وجميع العملات مقابل جنيه مصر اليوم : السبت 24 أغسطس 2019 .. كافة أسعار العملات العربية والأجنبية
سعر الريال السعودي اليوم

نقدم لكم كل ما يهمكم حول سعر الريال السعودي اليوم وتحليل يومي لحركته السعرية بالبنوك المصرية والسوق السوداء، وتحديث لحظي لسعر الريال اليوم وطوال أيام الأسبوع، وعرض أداء العملة السعودية وسعر الريال اليوم لحظياً في أوقات النشاط الفعلي لها، في فترة عطلة البنوك، كما نعرض تحليل لأسباب الحركة السعرية للريال السعودي وكذلك العوامل التي تحدد سعر الريال السعودي اليوم ديسمبر والمؤدية لذلك، والتي تؤدي لارتفاعات سعرية له في السوق الموازي.

سجلت العملة السعودية أداء مستقرا منذ انتهاء موسم الحج، حيث يرتفع الطلب على الريال السعودي في العادة مع اقتراب مواسم الحج والعمرة، فقد قامت الحكومة المصرية في موسم الحج هذا العام بصرف مبلغ محدد يكون متاحا للحاج في سفره، وكان حوالي 5000 ريال فقط، مما رفع الطلب على العملة السعودية بالسوق السوداء لتعويض فرق المبالغ قبل السفر للأراضي المقدسة.

أداء الريال السعودي اليوم في السوق المصري

ارتفعت العملة السعودية بالبنوك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، لأكثر من الضعف.بدأ الريال في الاستقرار التدريجي حول متوسطات سعرية محددة مع ارتفاع الاحتياطيات النقدية لدي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع السيولة بالبنوك، ومن الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

أسعار صرف جميع العملات بالبنك المركزي المصري اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكي​16.544716.6447
يورو​18.333218.4490
جنيه استرليني​20.120020.2367
فرنك سويسري​16.813716.9222
100 ين ياباني​15.521815.6200
ريال سعودي​4.41154.4382
دينار كويتي​54.380554.7326
درهم إماراتي​4.50384.5319
اليوان الصيني​2.33482.3497

أقرأ أيضا وتعرف على:

“اقتصاد عالمي” || ملامح أزمة اقتصادية عالمية على الطريق ومصر أكبر المستفيدين ارتفاعات قصوى بأسعار الذهب وتراجع حاد لأسعار النفط والبورصات العالمية

ظل الريال يتذبذب كلما اقترب موسم الحج أو موسم العمرة، حيث يرتفع الطلب عليه،استمرت العملة السعودية في الاستقرار بالفترة الأخيرة عند نفس المتوسط السعري، منذ انتهاء موسم الحج الماضي،توقعات بانخفاض للريال على المدى الطويل مع توقعات تحسن للاقتصاد المصري وارتفاع للجنيه في مقابل باقي العملات.

سوف يهمك:

عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.