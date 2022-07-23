سعر الريال السعودي اليوم السبت 23 يوليو 2022

استقر سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم، السبت الموافق 23 يوليو 2022، وذلك بسبب إجازة البنوك العاملة في مصر، ووقف التداول علي شاشاتها، وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 5.02 جنيهاً للشراء، و 5.03 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

1 ريال سعودي يساوى 0.27 دولار أمريكي

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

1 ريال سعودي يساوي 5.04 جنيه مصري

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي بنحو 5.02 جنيهاً للشراء، 5.04 جنيهاً للبيع، وفقاً لأخر تداولات على شاشة البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي 2022

استقر سعر الريال السعودي، في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB إلى 5.02 جنيهاً للشراء، و5.04 جنيهاً للبيع.

هل يرتفع سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بعض البنوك العاملة في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

الشراء: 5.02 جنيهاً

البيع: 5.3 جنيهاً

سعر الريال السعودي في بنك مصر

الشراء: 5.2 جنيهاً

البيع: 5.03 جنيهاً

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

الشراء: 5.20 جنيهاً

البيع: 5.04 جنيهاً

سعر الريال السعودي في بنك CIB

الشراء: 5.02 جنيهاً

البيع: 5.04 جنيهاً

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

الشراء: 5.00 جنيهاً

البيع: 5.04 جنيهاً

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

الشراء: 4.99 جنيهاً

البيع: 5.04 جنيهاً