سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الجنيه المصري هبوط أمام سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس وذلك في عدد من البنوك المصرية التي قامت بالتحديث الأخير لأسعار العملات العربية، حيث يرغب قطاع كبير من المواطنين في التعرف على سعر الصرف للريال بعد الارتفاع الذي شهده أمام الجنيه خلال الشهور الماضية، ومن خلال السطور التالية توضيح لآخر تحركات سعر الريال السعودي اليوم الخاصة بسعر البيع وسعر الشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس

مع الارتفاع الكبير في سعر الريال أمام الجنيه نتيجة قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، أثر ذلك بشكل مباشر على تداول عدد من العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي، ومن الجدير بالذكر أن الريال السعودي أحد أهم العملات المتداول بالعالم والدول العربية، لأنه معيار لقياس أسعار النفط، وفيما يلي توضيح لسعر شراء الريال السعودي وسعر البيع في البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي داخل البنوك العاملة في مصر

قامت عدد من البنوك المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم بالكشف عن سعر البيع والشراء للريال السعودي، مع العلم أن تلك الأسعار قابلة للتحرك بناءً على حجم العرض والطلب واعتبارات أخرى خاصة بسعر الصرف:

البنك المركزي المصري حدد سعر الشراء عند 5.03 جنيه وحدد سعر البيع عند 5.06 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي حدد سعر الشراء عند 5.05 جنيه وحدد سعر البيع عند 5.06 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي حدد سعر الشراء عند 5.03 جنيه وسعر البيع عند 5.06 جنيه.

البنك الأهلي المصري حدد سعر الشراء عند 5.03 جنيه وحدد سعر البيع عند 5.05 جنيه.

بنك مصر حدد سعر الشراء عند 5.03 جنيه وحدد سعر البيع عند 5.05 جنيه.

بنك بلوم حدد سعر الشراء عند 5.02 جنيه وحدد سعر البيع عند 5.05 جنيه.

البنك الأهلي المتحد حدد سعر الشراء عند 5.05 جنيه وحدد سعر البيع عند 5.06 جنيه.

بنك المشرق حدد سعر الشراء عند 5.03 جنيه وسعر البيع عند 5.06 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس مقابل الدولار الأمريكي استقر عند مستوى 3.75 ريال للدولار، فقد نجحت العملة السعودية في الوقوف أمام الدولار الأمريكي على الرغم من انهيار عدد من العملات العربية الأخرى بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود والانهيار.