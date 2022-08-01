أخبار إقتصادية

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 أغسطس في البنوك المصرية

محمد صفوت

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 أغسطس في البنوك المصرية؛ حيث سجل سعر يتراوح بين 5.03 جنيه للشراء، و 5.06 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، وسوف نتناول سعر الريال السعودي وفقاً لآخر التحديثات في معظم البنوك المصرية خلال الأسطر القادمة.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنوك المصرية.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-8-2022

سعر الريال السعودي اليوم يواصل جنونه أمام الجنيه المصري ويصل إلى مستوى تاريخي لم يصل إليه من قبل

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 5.031 جنيه للشراء، و 5.061 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي داخل فروع بنك مصر 5.026 جنيه للشراء، و 5.047 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي سعر 5.031 جنيه للشراء، و 5.056 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي ل 5.013 جنيه للشراء، و 5.056 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 5.048 جنيه للشراء، و 5.056 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي عند 5.010 جنيه للشراء، و 5.059 جنيه للبيع، داخل فروع بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الريال السعودي سعر 4.907 جنيه للشراء، و5.056 جنيه للبيع.

نجد الفترة الأخيرة استقرار نسبي مع ارتفاع طفيف للغاية في أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، ومع ترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والتي يُتوقع أن يقوم برفعها بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، سيعمل حينها على زيادة الطلب على الجنيه المصري، وبالتالي زيادة سعره أمام باقي العملات، خاصة وأن الدولار على أعتاب ال 19 جنيه في صباح اليوم.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 أغسطس.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي 5.031 5.061
بنك مصر 5.026 5.047
البنك التجاري الدولي CIB 5.031 5.056
بنك الإسكندرية 5.013 5.056
مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.048 5.056
بنك قناة السويس 5.010 5.059
محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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