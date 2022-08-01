استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 أغسطس في البنوك المصرية؛ حيث سجل سعر يتراوح بين 5.03 جنيه للشراء، و 5.06 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، وسوف نتناول سعر الريال السعودي وفقاً لآخر التحديثات في معظم البنوك المصرية خلال الأسطر القادمة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 5.031 جنيه للشراء، و 5.061 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي داخل فروع بنك مصر 5.026 جنيه للشراء، و 5.047 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي سعر 5.031 جنيه للشراء، و 5.056 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي ل 5.013 جنيه للشراء، و 5.056 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 5.048 جنيه للشراء، و 5.056 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي عند 5.010 جنيه للشراء، و 5.059 جنيه للبيع، داخل فروع بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الريال السعودي سعر 4.907 جنيه للشراء، و5.056 جنيه للبيع.

نجد الفترة الأخيرة استقرار نسبي مع ارتفاع طفيف للغاية في أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، ومع ترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والتي يُتوقع أن يقوم برفعها بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، سيعمل حينها على زيادة الطلب على الجنيه المصري، وبالتالي زيادة سعره أمام باقي العملات، خاصة وأن الدولار على أعتاب ال 19 جنيه في صباح اليوم.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 أغسطس.