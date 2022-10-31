لا يزال سعر الريال السعودي اليوم يسجل ارتفاعا في هذا الأسبوع، إذ ارتفعت قيمته صباح هذا اليوم بما يعادل ثلاثون قرشا، وفي الأيام السابقة كان قد ارتع بقفزة نوعية وصلت إلى خمسة وسبعون قرشا، بحيث زاد سعر الريال بأكثر من جنيه في هذا الأسبوع فقط، ويرجع سبب هذا إلى كونه مدعوم بقرار من البنك المركزي اعتمد قرار الصرف المرن للجنيه أمام العملات، وسنتحدث من خلال مقالنا عذا عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي أيضا، تابعوا معنا.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 31 من شهر أكتوبر الجاري في مختلف بنوك مصر ما سنذكره لكم في النقاط التالية:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سجل ما يعادل 6.38 للشراء، أما سعر البيع هو 6.41 جنيه

أما البنك الأهلي المصري وهو أكبر بنك حكومي في مصر سعر الشراء هو 6.33 جنيه، في حين أن سعر البيع هو 6.36 جنيه

في حين أن سعر التعاملات في البنك التجاري الدولي cib وهو أكبر بنك خاص في مصر سجل سعر الشراء اليوم 6.31 جنيه، أما سعر البيع فهو 6.12 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم