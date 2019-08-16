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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16-8-2019

كتب mona ahmedفي آخر تحديث
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16-8-2019
الريال السعودي مقابل الجنيه

نقدم لكم متابيع موقع نجوم مصرية  “سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى” اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي اليوم أعلى سعر للشراء في بنك قناة السويس حيث بلغت قيمته 16.55، اما أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم في بنك مصر بقيمه 16.62، وسجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 16.53 للشراء مقابل 16.65 للبيع، ونتابع معكم من خلال الموضوع التالي أسعار الريال السعودي اليوم مع تحديث مستمر .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

وسجل الريال السعودي في كل من البنك العربي الافريقي الدولي وبنك الاسكندرية ومصرف أبو ظبي الاسلامي والبنك التجارى الدولي CIB والبنك الأهلى اليونانى بمصر 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، اما في بنك كريدي أجريكول سجل 16.54 للشراء مقابل 16.64 للبيع، وسجل في كل من بنك عودة و البنك المصري الخليجي و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) و بنك البركة و بنك قناة السويس 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، ومن خلال الجدول التالي سنتعف بشكل مفصل أسعار الريال السعودي  اليوم في مختلف البنوك .

سعر الريال
الريال السعودي مقابل الجنيه
بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٥ جم
بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥٣٠٥ جم١٦٫٦٥٦٧ جممنذ 21 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
بنك الاسكندرية١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 23 ساعة
بنك مصر١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
كريدي أجريكول١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 22 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يوم
بنك قناة السويس١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
المصرف المتحد١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 22 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يومين
بنك البركة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 16 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ إسبوع
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 22 ساعة
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
بنك عودة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم

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عن الكاتب

mona ahmed

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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