سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16-8-2019

نقدم لكم متابيع موقع نجوم مصرية “سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى” اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي اليوم أعلى سعر للشراء في بنك قناة السويس حيث بلغت قيمته 16.55، اما أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم في بنك مصر بقيمه 16.62، وسجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 16.53 للشراء مقابل 16.65 للبيع، ونتابع معكم من خلال الموضوع التالي أسعار الريال السعودي اليوم مع تحديث مستمر .
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى
وسجل الريال السعودي في كل من البنك العربي الافريقي الدولي وبنك الاسكندرية ومصرف أبو ظبي الاسلامي والبنك التجارى الدولي CIB والبنك الأهلى اليونانى بمصر 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، اما في بنك كريدي أجريكول سجل 16.54 للشراء مقابل 16.64 للبيع، وسجل في كل من بنك عودة و البنك المصري الخليجي و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) و بنك البركة و بنك قناة السويس 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، ومن خلال الجدول التالي سنتعف بشكل مفصل أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك .
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٥٣٠٥ جم
|١٦٫٦٥٦٧ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 23 ساعة
|بنك مصر
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ يوم
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 22 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ يوم
|المصرف المتحد
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 22 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ يومين
|بنك البركة
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ يوم
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ يوم
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ إسبوع
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 22 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ يوم
|بنك عودة
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ يوم
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