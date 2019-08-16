سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16-8-2019

نقدم لكم متابيع موقع نجوم مصرية “سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى” اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي اليوم أعلى سعر للشراء في بنك قناة السويس حيث بلغت قيمته 16.55، اما أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم في بنك مصر بقيمه 16.62، وسجل الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 16.53 للشراء مقابل 16.65 للبيع، ونتابع معكم من خلال الموضوع التالي أسعار الريال السعودي اليوم مع تحديث مستمر .

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى

وسجل الريال السعودي في كل من البنك العربي الافريقي الدولي وبنك الاسكندرية ومصرف أبو ظبي الاسلامي والبنك التجارى الدولي CIB والبنك الأهلى اليونانى بمصر 16.53 للشراء مقابل 16.63 للبيع، اما في بنك كريدي أجريكول سجل 16.54 للشراء مقابل 16.64 للبيع، وسجل في كل من بنك عودة و البنك المصري الخليجي و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) و بنك البركة و بنك قناة السويس 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع، ومن خلال الجدول التالي سنتعف بشكل مفصل أسعار الريال السعودي اليوم في مختلف البنوك .

بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٥ جم

بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم