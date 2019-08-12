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سعر الذهب يقفز اليوم فى السوق المصرى تأثراً بالأسعار العالمية

كتب محمد عزتفي آخر تحديث
سعر الذهب يقفز اليوم فى السوق المصرى تأثراً بالأسعار العالمية

قفز سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بالأسواق المصرية بمعدل 6 جنيهات عن الأسبوع الماضي متأثراً بالتحرك فى الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وصرّح “نادى نجيب” عضو شعبة المشغولات الذهبي بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن أسعار الذهب قد ارتفعت اليوم ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بمعدل 6 جنيهات للجرام، لتصل إلى 290 جنيهاً لجرام الذهب عيار 21، و 595 جنيهاً للجرام عيار 18، بينما سجل عيار 24 مبلغ 790 جنيهاً.

وأضاف “نجيب” بأن السبب فى ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، هو ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تجاوز سعر الأوقية 1500 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

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عن الكاتب

محمد عزت

محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "نجوم مصرية"، معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع. مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

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