سعر الذهب يشهد تراجعا كبيرا في 14 يوما.. وقت مناسب للشراء

سعر الذهب.. واحدة من أهم الاستثمارات التي تحظى باهتمام بالغ لدى قطاع كبير من المستثمرين والمواطنين، هو الاستثمار في معدن الذهب كونه استثمارا طويل الأجل يحفظ قيمة المدخرات على المدى البعيد.

تحركات سعر الذهب في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر تحركات عديدة ما بين صعود وهبوط، تأثرا بالأحداث العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في الداخل.

ويوضح أحد تجار الصاغة المصرية، خلال لقائه مع مراسل برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 3940 جنيها، مع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 4600 جنيه.

وأضاف أن الذهب انخفضت بقيمة وصلت إلى 400 جنيه خلال آخر أسبوعين، موضحا أن السعر الحالي مناسب للشراء، للتمكن من الاستثمار على المدى البعيد.

سعر الشبكة الذهب

حول تفاصيل الشبكة، أوضح أن وزن الدبلة يبدأ من 1.5 جرام، ويكون المنتج عيار 18، موضحا أن مصنعية الجرام 18 أغلى من عيار 21.

وذكر: “الذهب الأبيض لا يختلف عن الأبيض من حيث السعر والجودة، ولونه لا يتغير مع الوقت، والسبيكة تبدأ من 1 جرام وتصل إلى 100 جرام و1 كيلو، ويتم إنتاج موديلات بشكل مستمر للشبكة، ويمكن شراء شبكة وزنها 5 جرامات”.