ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 وعيار 21 يسجل 657 جنيها

سعر الذهب في مصر ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 بقيمة 6 جنيهات، فى ظل موجة صعود الأسعار العالمية للذهب بعد تلميحات مجلس الاحتياطي الأمريكي عن اتجاه لخفض الفائدة وكان الذهب يشهد هذة الفترة حالة من الاستقرار بعد أن شهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر جميع الأعيرة المختلفة بمحلات الصاغة في جمهورية مصر العربية وهذا التفاوت فى السعر يصل ما بين جنيه 01 الى 30 جنيهات أحيانا بارتفاع وأحيانا بالإنخفاض ويعود السبب في استقرار أسعار الذهب هو استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وذلك لارتباط الدولار بالمعدن الأصفر و قد شهدت الأسعار حالة من التذبذبات الفترة السابقة, و يعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تهم الأسر المصرية و من أهم العادات و التقاليد في مصر والوطن العربي حيث يحرص النساء على إرتداه للزينة و هو من أساسيات المقبلون على الزواج.

سعر الذهب في مصر.

ونعلم حضرتكم أن سعر المصنعية الخاصة بمحلات الصاغة قد تتراوح ما بين 25 و60 جنيه و يتم إضافتهم على سعر الجرام الواحد هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية لأسعار الذهب وكان سعر المعدن الأصفر شهد إنخفاض شديد في الفترة الماضية ولكن سرعان ما إستعاد عافيته مرة أخرى وجاء ليرتفع خلال تعاملات الأسابيع الماضية حيث إرتفعت كل أسعار الأعيرة الذهبية والأوقية والجنيه الذهب وتشير التوقعات أن أسعار الذهب سوف يكون بداية قوية لأسعار جديدة على مدار اليوم بالرغم من حالة الإستقرار التي تشهدها أسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 756 41.6$ سعر جرام الذهب عيار 22 700 ____ سعر جرام الذهب عيار 21 661 35.24$ سعر جرام الذهب عيار 18 567 30$ سعر جرام الذهب عيار 14 444 _____ سعر الجنيه الذهب 5373 186.5$ سعر أوقية الذهب _____ 1,429 $ سعر كيلو الذهب 756.000 ____ وكان رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالإتحاد العام للغرف التجارية “وصفي أمين واصف” أكد أن إرتفاع أسعار الذهب لن تتوقف في ظل عدم إستقرار أسعار الدولار ووجود إضطرابات في البورصات العالمية مؤكدا أن إرتفاع سعر الذهب مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العاليمة, كما يرتبط سعر الذهب في مصر بسعر الذهب عالميا و في نفس الوقت شهد السوق التجاري لتداول الذهب في مصر بعض الركود في عمليات البيع و الشراء وهذا ناتج عن ارتفاع الأسعار في جميع السلع و المنتجات الأساسية التي يحتاج اليها المواطن مما يؤدي إلى ضعف قدرات الشراء له بالنسبة للسلع الغير أساسية ومنها الذهب.كما يمكنكم ايضا معرفة سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم.

مصنعية الذهب.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره وفي الفترة الأخيرة منذ 2017 يعتبر سوق التداول للذهب بالسوق المصري من الأقل تداولا والسبب هو ارتفاع المعدن الأصفر والتذبذب المستمر الذي يعاني منه المواطنين ويتجه المواطن في هذا الوقت لبيع مدخراته من المصنوعات الذهبية أكثر من اقتناؤه.

نبذة عن الذهب.

يعد الذهب أحد أهم الفلزات النفيسة القابلة للسحب والطرق أي يتم تشكيلها بسهولة من خلال صهرها وتشكيلها ويستخدم الذهب في سك العملات المعدنية حول العالم كما يستخدم في صناعة الحلي والزينة وساهم بشكل كبير في التعبير عن كثير من الحضارات من خلال التعبير عن كل حضارة على حدا وإبداعها المستقل في تشكيل الذهب، يلعب الاحتياطي من الذهب في كل دولة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يؤثر على السياسات النقدية والذي يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين على قائمة الدول المنتجة للذهب في العالم.

تحديث:

رتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-6-2019،مسجلا عيار 18 قيمة 565.3 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5373 جنيه، وكيلو الذهب 756.000 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1429 دولار.

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