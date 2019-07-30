سعر الذهب في مصر لتاريخ 30 يوليو 2019 يوم الثلاثاء

جدول تفصيلي لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر. وقد صعد ذهب عيار 21 بمقدار 3 جنيه مقابل 655 يوم أمس ليثبت عند 658 جنيهاً بالعملة المحلية، حيث يعد هذا النوع من الذهب هو الأكثر رواجاً في السوق المصرية. في حين يشهد الإرتفاع الطفيف للمعدن الأصفر مع إرتفاع أونصة الذهب العالمية التي أستقرت عند 1428 دولاراً.

وبطبيعة الحال، أسعار الذهب في جمهورية مصر، تختلف لدى محال الصاغة بنسب متفاوتة قليلاً قد لا تتعدى 50 قرشاً أو حتى بمقدار جنيه واحد. وبالإشارة للذهب الفوري العالمي، الذي أرتفع يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 فقد جاء في الفترة الذي يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى مراجعة أسعار الفائدة وذلك بخفضها.

من خلال خدمة تحديثات أسعار الذهب التي يقدمها موقع نجوم مصرية، تتيح للزوار الإطلاع على متوسط أسعار الذهب في محافظات جمهورية مصر، وذلك عند محلات الصاغة بدون مصنعية، كما هو رصد سعر الذهب العالمي للأوقية.

خلال هذا اليوم، يتم عرض أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار الذهب 18 يسجل اليوم 565 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل اليوم 658 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل اليوم 752 جنيه للجرام

الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات عند 5264 جنيها

أوقية الذهب ثابتة بقيمة آن 1428 دولار.

متوسط سعر الذهب بدون مصنعية

مع ملاحظة ان الأسعار يمكن أن تتفاوت من متجر لآخر بشكل طفيف للجرام قد يكون في بضع قرشات في قيمة المعدن الأصفر.

عيار 24 749 إلى 751 جنيه عيار 22 686 إلى 688 جنيه عيار 21 655 إلى 657 جنيه عيار 18 561 إلى 563 جنيه عيار 14 437 إلى 438 جنيه عيار 12 374 إلى 375 جنيه الاونصة 23,281 إلى 23,352 جنيه الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 جنيه الكيلو 748,571 إلى 750,857 جنيه

سعر متوسط سعر الذهب في مصر مع المصنعية