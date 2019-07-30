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سعر الذهب في مصر لتاريخ 30 يوليو 2019 يوم الثلاثاء

كتب زكريا منيرفي آخر تحديث
سعر الذهب في مصر لتاريخ 30 يوليو 2019 يوم الثلاثاء
سعر الذهب في مصر

جدول تفصيلي لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر. وقد صعد ذهب عيار 21 بمقدار 3 جنيه مقابل  655 يوم أمس ليثبت عند 658 جنيهاً بالعملة المحلية، حيث يعد هذا النوع من الذهب هو الأكثر رواجاً في السوق المصرية.  في حين يشهد الإرتفاع الطفيف للمعدن الأصفر مع إرتفاع أونصة الذهب العالمية التي أستقرت عند 1428 دولاراً.

وبطبيعة الحال، أسعار الذهب في جمهورية مصر، تختلف لدى محال الصاغة بنسب متفاوتة قليلاً قد لا تتعدى 50 قرشاً أو حتى بمقدار جنيه واحد. وبالإشارة للذهب الفوري العالمي، الذي أرتفع يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 فقد جاء في الفترة الذي  يسعى  البنك المركزي الأمريكي إلى مراجعة أسعار الفائدة وذلك بخفضها.

من خلال خدمة تحديثات أسعار الذهب التي يقدمها موقع نجوم مصرية، تتيح للزوار الإطلاع على متوسط أسعار الذهب في محافظات جمهورية مصر، وذلك عند محلات الصاغة بدون مصنعية، كما هو رصد سعر الذهب العالمي للأوقية.

خلال هذا اليوم، يتم عرض أسعار الذهب على النحو التالي:

  • عيار  الذهب 18 يسجل اليوم 565 جنيها للجرام
  • عيار 21 يسجل اليوم 658 جنيها للجرام
  • عيار 24 يسجل اليوم 752 جنيه للجرام
  • الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات عند 5264 جنيها
  • أوقية الذهب ثابتة بقيمة آن 1428 دولار.

متوسط سعر الذهب بدون مصنعية

مع ملاحظة ان الأسعار يمكن أن تتفاوت من متجر لآخر  بشكل طفيف للجرام قد يكون في بضع قرشات في قيمة المعدن الأصفر.

عيار 24749 إلى 751 جنيه
عيار 22686 إلى 688 جنيه
عيار 21655 إلى 657 جنيه
عيار 18561 إلى 563 جنيه
عيار 14437 إلى 438 جنيه
عيار 12374 إلى 375 جنيه
الاونصة23,281 إلى 23,352 جنيه
الجنيه الذهب5,240 إلى 5,256 جنيه
الكيلو748,571 إلى 750,857 جنيه

سعر متوسط سعر الذهب في مصر مع المصنعية

اسعار الذهب عيار 24761.19 جنيه$45.95
سعر الذهب عيار 22697.76 جنيه$42.12
اسعار الذهب عيار 21666.06 جنيه$40.21
اسعار الذهب عيار 18570.90 جنيه$34.46
سعر الذهب عيار 14444.03 جنيه$26.81
سعر الذهب عيار 12380.60 جنيه$22.98
سعر الذهب عيار 9285.45 جنيه$17.23
اسعار أوقية الذهب23,673 جنيه$1,429
اسعار جنيه الذهب5,328 جنيه$321.67
اسعار كيلو الذهب761,192 جنيه$45,952

 

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عن الكاتب

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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