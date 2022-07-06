سعر الذهب في مصر اليوم 6 يوليو 2022 بالجنية المصري والدولار الأمريكي
شهدت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم ارتفاع كبيراً، على الرغم من التراجع الكبير في الأسواق العالمية، وقد شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر زيادة بمقدار 10% والتى قد بدأ العمل على تطبيقها في مطلع شهر تموز الجاري، وقد تم إضافة الزيادة على متوسطات قيم المصنعية لكافة الأعيرة، هذا وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعة من 30 إلى 60 جنيه مصري في مناطق الصاغة، وسوف نستعرض لك عزيزي المتابع عبر موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في مصر في ظل الأسعار المرتفعة محلياً والمنخفضة عالمياً.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
سنستعرض لكم عبر الجدول متوسط أسعار الذهب خلال اليوم الموافق 6 يوليو من العام الجاري في محلات الصاغة في مصر بدون المصنعية بسعر الجنيه المصري، وذلك عبر الجدول التالي :-
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 1,095 شراء 1,102
|عيار 22
|بيع 1,004 شراء 1,010
|عيار 21
|بيع 958 شراء 964
|عيار 18
|بيع 821 شراء 826
|عيار 14
|بيع 639 شراء 643
|عيار 12
|بيع 547 شراء 551
|الاونصة
|بيع 34,050 شراء 34,263
|الجنيه الذهب
|بيع 7,664 شراء 7,712
|الكيلو
|بيع 1,094,857 شراء 1,101,714
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|1,071 جنيه
|$56.81
|سعر الذهب عيار 22
|982.18 جنيه
|$52.08
|اسعار الذهب عيار 21
|937.55 جنيه
|$49.71
|اسعار الذهب عيار 18
|803.61 جنيه
|$42.61
|سعر الذهب عيار 14
|625.02 جنيه
|$33.14
|سعر الذهب عيار 12
|535.73 جنيه
|$28.41
|سعر الذهب عيار 9
|401.80 جنيه
|$21.30
|اسعار أوقية الذهب
|33,323 جنيه
|$1,767
|اسعار جنيه الذهب
|7,500 جنيه
|$397.68
|اسعار كيلو الذهب
|1,071,465 جنيه
|$56,810