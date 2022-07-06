أخبار إقتصادية

سعر الذهب في مصر اليوم 6 يوليو 2022 بالجنية المصري والدولار الأمريكي

ندى أحمد محمد

شهدت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم ارتفاع كبيراً، على الرغم من التراجع الكبير في الأسواق العالمية، وقد شهدت ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر زيادة بمقدار 10% والتى قد بدأ العمل على تطبيقها في مطلع شهر تموز الجاري، وقد تم إضافة الزيادة على متوسطات قيم المصنعية لكافة الأعيرة، هذا وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعة من 30 إلى 60 جنيه مصري في مناطق الصاغة، وسوف نستعرض لك عزيزي المتابع عبر موقع نجوم مصرية كافة أسعار الذهب في مصر في ظل الأسعار المرتفعة محلياً والمنخفضة عالمياً.

سعر الذهب في مصر اليوم بعملة الجنية المصري والدولار الأمريكي

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سنستعرض لكم عبر الجدول متوسط أسعار الذهب خلال اليوم الموافق 6 يوليو من العام الجاري في محلات الصاغة في مصر بدون المصنعية بسعر الجنيه المصري، وذلك عبر الجدول التالي :-

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,095 شراء 1,102
عيار 22 بيع 1,004 شراء 1,010
عيار 21 بيع 958 شراء 964
عيار 18 بيع 821 شراء 826
عيار 14 بيع 639 شراء 643
عيار 12 بيع 547 شراء 551
الاونصة بيع 34,050 شراء 34,263
الجنيه الذهب بيع 7,664 شراء 7,712
الكيلو بيع 1,094,857 شراء 1,101,714

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,071 جنيه $56.81
سعر الذهب عيار 22 982.18 جنيه $52.08
اسعار الذهب عيار 21 937.55 جنيه $49.71
اسعار الذهب عيار 18 803.61 جنيه $42.61
سعر الذهب عيار 14 625.02 جنيه $33.14
سعر الذهب عيار 12 535.73 جنيه $28.41
سعر الذهب عيار 9 401.80 جنيه $21.30
اسعار أوقية الذهب 33,323 جنيه $1,767
اسعار جنيه الذهب 7,500 جنيه $397.68
اسعار كيلو الذهب 1,071,465 جنيه $56,810
ندى أحمد محمد

أسمي ندي أحمد محمد عمري 3 سنة خريجة ليسانس من جامعة القاهرة .. أحب السفر وتداول العملات الرقمية


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