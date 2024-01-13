سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13يناير 2024

تباين في سعر الذهب في مصر اليوم بعد ارتفاع ملحوظ في الأسواق، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأعلى مبيعًا في مصر وسجل الجرام3250 جنيها، كما حدث تغير في كافة الأعيرة المتداولة في مصر أدى ارتفاع ملحوظ.

وسجلت الاسعار للذهب اليوم:

سجل عيار 24 عند 3714 جنيها.

بينما عيار 21 يسجل 3250 جنيها.

وعيار 18 يسجل 2786 جنيها.

وعيار 14 يسجل 2167 جنيها.

فيما سجل الجنيه الذهب 26000 جنيه.

عودة مبشرة على الطلب الاستثماري للذهب

وعاد ارتفاع الطلب الاستثماري في الأسواق على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال أواخر العام الماضي 2023 كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير.

ولكن بشكل عام الطلب الاستثماري على الذهب عانى بشكل كبير خلال عام 2023، فقد أظهرت تقارير مجلس الذهب العالمي الأخيرة أن العام المنصرم شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار وصل إلى 11 مليار دولار وهو أسوأ أداء سنوي في الفترة الأخيرة.