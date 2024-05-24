سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 24-05-2024

يتابع الكثير من المصريين في هذه الفترة سعر الذهب في مصر بسبب الموسم الصيفي للخطبة والزواج في جمهورية مصر العربية، حيث أن عدد المتزوجين يكون كثير في فصل الصيفن لذلك يتابعه المصريين لأن من العادات والتقاليد شراء الذهب في الزواج من الزوج للزوجة، في غضون ذلك ننشر لكم السعر اليوم في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الجمعة إلى 3577 جنيهاً للشراء، وسعر 3554 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر وصلى إلى 3130 جنيهاً للشراء، بينما للبيع وصل السعر إلى 3110 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

علاوة على ذلك، وصل سعر عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 2683 جنيهاً للشراء، و2666 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2087 جنيهاً للشراء، و2073 جنيهاً للبيع.».

سعر الجنيه الذهب

كما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 25040 جنيهاً،