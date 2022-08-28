سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

يعد سعر الذهب في مصر من الأسعار التي تهم الكثير من الناس في مصر، حيث إنه يستخدم في أشياء كثيرة ومناسبات كثيرة، مثل الشبكة عند الخطبة، أو الاستثمار في الذهب، أو بيع وشراء واستبدال الذهب، لذلك هو مهم لكثير من المصرين، في غضون ذلك ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، سعر الذهب في مصر اليوم الأحد ٢٨/٨/٢٠٢٢.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار «24» في مصر اليوم نحو 1235 جنيهًا،

بينما سجل سعر الذهب عيار «21» في مصر اليوم نحو 1081 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار «18» في مصر اليوم نحو 927 جنيهًا.

علاوة على ذلك، سجل سعر الذهب عيار «14» في مصر اليوم نحو 721 جنيهًا،

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8648 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد

والأوقية سجلت 1740 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار تهمك :

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢.