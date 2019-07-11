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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13 يوليو 2019 بمحلات الصاغة المصرية

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13 يوليو 2019 بمحلات الصاغة المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر

سوف نتابع معكم اليوم عبر موقعنا نجوم مصرية أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك لجميع عيارات الذهب المعروفة والمتداولة بشكل كبير في السوق المصرية، حيث يعتبر اقتناء وارتداء الذهب بالنسبة للمرأة في مصر أحد مظاهر الزينة، ولا يقتصر على الزينة فقط لكن يعتبر المعدن الأصفر وسيلة أدخار للأسرة المصرية، تواجه من خلال ثمنه الظروف والمواقف الطارئة، وقد اشتهرت صناعة الذهب في مصر منذ القدم وبدايات الحضارة الفرعونية، ولعل من أشهرها كنوز الملك توت عنخ أمون وقناعه الذهبي الشهير، الذي يبرهن على دقة الصانع المصري في رسم تفاصيل وجه الملك من قناع ذهبي.

 

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب الوارد في هذا الموضوع محدث بشكل مستمر، مقيمة بالعملة الوطنية الجنيه المصري، وفق آخر الأسعار المعلنة في سوق الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المرفقة لجرام الذهب بدون قيمة المصنعية، حيث تقوم محلات الصاغة في مصر بإضافة بعض الجنيهات إلى السعر الوارد في هذا الجدول قيمة المصنعية، وهي قيمة ليست ثابتة تختلف من محل صاغة إلى آخر.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24742 إلى 744
عيار 22680 إلى 682
عيار 21649 إلى 651
عيار 18556 إلى 558
عيار 14433 إلى 434
عيار 12371 إلى 372
الاونصة23,067 إلى 23,138
الجنيه الذهب5,192 إلى 5,208
الكيلو741,714 إلى 744,000

 

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متوسط أسعار المعدن الأصفر في مصر بأسواق المال والإعمال

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24756.90 جنيه$45.54
سعر الذهب عيار 22693.83 جنيه$41.75
اسعار الذهب عيار 21662.30 جنيه$39.85
اسعار الذهب عيار 18567.68 جنيه$34.16
سعر الذهب عيار 14441.53 جنيه$26.57
سعر الذهب عيار 12378.45 جنيه$22.77
سعر الذهب عيار 9283.84 جنيه$17.08
اسعار أوقية الذهب23,540 جنيه$1,416
اسعار جنيه الذهب5,298 جنيه$318.79
اسعار كيلو الذهب756,901 جنيه$45,540

 

منجم السكري والتنقيب عن الذهب في مصر

بدأت مناجم الذهب في الدولة المصرية منذ بحث الفراعنة عن الذهب، حيث كان يتم استخراج المعدن النفيس بطريقة بدائية من الصخور والقشرة الأرضية السطحية، وتتميز الصحراء الشرقية بجبالها التي تحتوى على عروق الذهب الخام، حيث يوجد حاليا في مصر عدد يصل إلى 120 منجم، ولعل من أشهرها منجم السكري والذي يعد ثالث أكبر منجم للذهب على مستوى العالم باحتياطي يصل إلى نحو 25 مليون أوقية.

وقد شهد شهر سبتمبر لعام 2017 أعلى إنتاج للذهب من المنجم وصل إلى نحو 1.8 طن ذهب، وذلك زيادة عن المعدل العادي خلال الشهور الطبيعية الذي يصل إلى أرقام تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 طن ذهب خام شهري، وقد وصل حجم الإنتاج الإجمالي منذ عام 2010 حتى سبتمبر 2017 إلى نحو 2.7 مليون أوقية من المعدن النفيس.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم

يشهد سوق تداول الذهب المصري اليوم بعض الارتفاع النسبي الملحوظ لجميع العيارات، ولتمثل أسعار اليوم تغيرات كبيرة في سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، وسوف نستمر في تقديم ومتابعة آخر أخبار أسعار الذهب في مصر محدثة باستمرار إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.