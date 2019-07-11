سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13 يوليو 2019 بمحلات الصاغة المصرية

سوف نتابع معكم اليوم عبر موقعنا نجوم مصرية أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك لجميع عيارات الذهب المعروفة والمتداولة بشكل كبير في السوق المصرية، حيث يعتبر اقتناء وارتداء الذهب بالنسبة للمرأة في مصر أحد مظاهر الزينة، ولا يقتصر على الزينة فقط لكن يعتبر المعدن الأصفر وسيلة أدخار للأسرة المصرية، تواجه من خلال ثمنه الظروف والمواقف الطارئة، وقد اشتهرت صناعة الذهب في مصر منذ القدم وبدايات الحضارة الفرعونية، ولعل من أشهرها كنوز الملك توت عنخ أمون وقناعه الذهبي الشهير، الذي يبرهن على دقة الصانع المصري في رسم تفاصيل وجه الملك من قناع ذهبي.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب الوارد في هذا الموضوع محدث بشكل مستمر، مقيمة بالعملة الوطنية الجنيه المصري، وفق آخر الأسعار المعلنة في سوق الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المرفقة لجرام الذهب بدون قيمة المصنعية، حيث تقوم محلات الصاغة في مصر بإضافة بعض الجنيهات إلى السعر الوارد في هذا الجدول قيمة المصنعية، وهي قيمة ليست ثابتة تختلف من محل صاغة إلى آخر.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 742 إلى 744 عيار 22 680 إلى 682 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 عيار 14 433 إلى 434 عيار 12 371 إلى 372 الاونصة 23,067 إلى 23,138 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 الكيلو 741,714 إلى 744,000

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متوسط أسعار المعدن الأصفر في مصر بأسواق المال والإعمال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 756.90 جنيه $45.54 سعر الذهب عيار 22 693.83 جنيه $41.75 اسعار الذهب عيار 21 662.30 جنيه $39.85 اسعار الذهب عيار 18 567.68 جنيه $34.16 سعر الذهب عيار 14 441.53 جنيه $26.57 سعر الذهب عيار 12 378.45 جنيه $22.77 سعر الذهب عيار 9 283.84 جنيه $17.08 اسعار أوقية الذهب 23,540 جنيه $1,416 اسعار جنيه الذهب 5,298 جنيه $318.79 اسعار كيلو الذهب 756,901 جنيه $45,540

منجم السكري والتنقيب عن الذهب في مصر

بدأت مناجم الذهب في الدولة المصرية منذ بحث الفراعنة عن الذهب، حيث كان يتم استخراج المعدن النفيس بطريقة بدائية من الصخور والقشرة الأرضية السطحية، وتتميز الصحراء الشرقية بجبالها التي تحتوى على عروق الذهب الخام، حيث يوجد حاليا في مصر عدد يصل إلى 120 منجم، ولعل من أشهرها منجم السكري والذي يعد ثالث أكبر منجم للذهب على مستوى العالم باحتياطي يصل إلى نحو 25 مليون أوقية.

وقد شهد شهر سبتمبر لعام 2017 أعلى إنتاج للذهب من المنجم وصل إلى نحو 1.8 طن ذهب، وذلك زيادة عن المعدل العادي خلال الشهور الطبيعية الذي يصل إلى أرقام تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 طن ذهب خام شهري، وقد وصل حجم الإنتاج الإجمالي منذ عام 2010 حتى سبتمبر 2017 إلى نحو 2.7 مليون أوقية من المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

يشهد سوق تداول الذهب المصري اليوم بعض الارتفاع النسبي الملحوظ لجميع العيارات، ولتمثل أسعار اليوم تغيرات كبيرة في سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، وسوف نستمر في تقديم ومتابعة آخر أخبار أسعار الذهب في مصر محدثة باستمرار إن شاء الله.