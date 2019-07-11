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سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 13-7-2019 مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 13-7-2019 مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي
سعر الذهب في سوريا اليوم

نقدم لكم الآن من خلال هذا المقال سعر الذهب في سوريا اليوم، لجميع عيارات الذهب المتداولة في السوق السوري مقابل الليرة السورية والدولار الأمريكي، حيث أنه نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة السورية خلال السنوات الماضية اصبح الذهب ملاذ آمن للجميع، لحفظ قيمة مدخراتهم الشخصية وكذلك كاستثمار قليل المخاطرة، فالذهب يحافظ على قيمته مهما مرت عليه الأيام والسنون.

 

أسعار الذهب من جمعية الصاغة في دمشق

الجدول التالي يحتوى على أسعار بيع وشراء الذهب في السوق السوري، وذلك وفق ما أفصحت عنه الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجهورات في دمشق العاصمة، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

الوحدة والعيارالأسعار بالليرة السورية
عيار 2425,943
عيار 2223,781
عيار 2122,700
عيار 1819,457
الاونصة806,823
الجنيه الذهب181,600
الكيلو25,942,857

 

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سعر الذهب في سورية اليوم

هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب في الجمهورية العربية السورية لليوم، مقيمة لجميع العيارات بالليرة السورية وكذلك بالدولار الأمريكي، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي

الوحدةليرة سوريةدولار امريكىيورو اوروبي
سعر الذهب عيار 2423,453$45.54€40.48
اسعار الذهب عيار 2221,499$41.75€37.11
سعر الذهب عيار 2120,522$39.85€35.42
سعر الذهب عيار 1817,590$34.16€30.36
اسعار الذهب عيار 1413,681$26.57€23.61
اسعار الذهب عيار 1211,727$22.77€20.24
سعر أوقية الذهب729,395$1,416€1,259
سعر الجنيه الذهب164,177$318.79€283.38
سعر كيلو الذهب23,453,223$45,540€40,482

 

تحذيرات من تزوير وغش المشغولات الذهبية في سوريا

جدير بالذكر في هذا الشأن ظهور بعض حالات التزوير في عيارات الذهب داخل سوريا، وفق تصريحات أدلى بها نقيب الصاغة في دمشق غسان جزماتي، حيث أكد أن بعض التجار يقومون بعملية تلاعب في ختم ودمغة المعدن الأصفر، بما يخدع المشتري ويوحي له أن المشغولات الذهبية تم دمغها من الجهات المختصة، مما يسمح لتاجر الذهب بالتلاعب في عيار ووزن القطعة الذهبية.

 

حركة أسعار وتداول الذهب في سوريا

أكد غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة في تصريحات صحفية له أن سعر الذهب في السوق السوري قد شهدت انخفاضا ملاحظا خلال الأيام الماضية، وأشار جزماتي أن حركة تداول وشراء الذهب في سوريا لا تزال قليلة جدا، حيث لا تمثل القطع الذهبية المصنوعة بغرض الادخار (الليرة الذهب والأونصة الذهب) إلا ما يصل نسبته إلى نحو 10% من قيمة المبيعات الشهرية، بينما تمثل النسبة الأكبر في المبيعات للمشغولات والقطع الذهبية الخاصة بالحلي والزينة، إلا أنه وبشكل عام فقط انخفضت حركة الشراء والبيع في سوق الذهب السوري نتيجة لتقلبات الأسعار الكبيرة.

 

سعر الذهب في سوريا اليوم

شهد سوق الذهب في الجمهورية العربية السورية اليوم بعض الارتفاع النسبي، وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة خلال الأيام الماضية التي شهدها سوق تداول الذهب على المستوى العالمي، وسوف نستمر معكم إن شاء الله في متابعة أحدث أسعار الذهب في سوريا.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.