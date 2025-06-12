سعر الذهب في دولة الإمارات اليوم الخميس 12 يونيه 2025

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول إهتمامًا بالذهب بأعتباره الملاذ الأمن للمواطن الإماراتي وكذلك للمستثمرين في البلاد خاصة في ظل إهتمام حكومة البلاد بالعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وفيما يخص سعر الذهب في السوق المحلية، حيث سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 357 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 402.50 درهم

عيار 22 سجل 372.50 درهم

عيار 21 سجل 357.00 درهم

عيار 18 سجل 306.00 درهم

عيار 14 سجل 236.75 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة 12519.25 درهم

الجنيه الذهب 2856.00 درهم

الأونصة بالدولار 3339.79 دولار

مؤشرات إقتصادية

ويمكن القول أن سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

ومع وصول أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.