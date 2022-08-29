سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

يعد سعر الذهب من الأسعار العالمية الهامة في المجال الاقتصادي، وتهم أيضاً الشعب الكويتي لأن الذهب من الأشياء باهظة الثمن في الزينة والتزين، ويهم سعرها الكثير من الكويتيين، لذلك من خلال موقعنا نجوم مصرية ننشر لكم سعر الذهب في الكويت اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين

سجل سعر الذهب عيار 24 في الكويت اليوم الاثنين 29 أغسطس 17.21 دينار.

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 في الكويت اليوم الاثنين 29 أغسطس 15.77 دينار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الكويت اليوم الاثنين 29 أغسطس 15.06 دينار.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في الكويت اليوم الاثنين 29 أغسطس 12.90 دينار.

وسجل سعر الذهب عيار 14 في الكويت اليوم الاثنين 29 أغسطس 10.04 دينار.

أسعار تهمك اليوم :

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.