أخبار إقتصادية

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

عبد الرحمن رضا

نعلم أهمية الذهب في حياة السعوديين، وخاصةً السيدات لأنهم يتميزوا بالإطلالات الجميلة دوما والأنيقة، والذهب من أهم الأسعار في المجال الاقتصادي أيضاً حول العالم، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، لذلك ننشر لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، من خلال موقعنا نجوم مصرية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 209.66 ريال.
سجل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الاثنين 192.19 ريال.
سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين 183.46 ريال.
سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الاثنين 157.25 ريال.
سجل سعر الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الاثنين 122.30 ريال.

انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالسعودية

أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الأحد 28 أغسطس.. انخفاض طفيف

أسعار تهمك اليوم :

سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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