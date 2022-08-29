نعلم أهمية الذهب في حياة السعوديين، وخاصةً السيدات لأنهم يتميزوا بالإطلالات الجميلة دوما والأنيقة، والذهب من أهم الأسعار في المجال الاقتصادي أيضاً حول العالم، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، لذلك ننشر لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، من خلال موقعنا نجوم مصرية.

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 209.66 ريال.

سجل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الاثنين 192.19 ريال.

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين 183.46 ريال.

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الاثنين 157.25 ريال.

سجل سعر الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الاثنين 122.30 ريال.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.