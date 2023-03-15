سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 XAU/SAR .. إليكم سعر الجرام والجنيه والسبيكة

استمر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 على نفس مستوى الارتفاع الذي ظهر به أمس، وسجل الذهب في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بصورة مستمرة، وفي هذا المقال نُقدم إليكم سعر جرام الذهب وجنيه الذهب بالإضافة إلى السبيكة.

سعر جرام الذهب اليوم 15 مارس XAU/SAR في المملكة

والآن نُقدم إليكم الأسعار الخاصة بجرام الذهب بصورة تفصيلية:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 231.37 61.70 سعر جرام الذهب عيار 22 212.08 56.56 سعر جرام الذهب عيار 21 202.44 53.99 سعر جرام الذهب عيار 18 173.52 46.27

سعر جنيه الذهب اليوم 15 مارس XAU/SAR في المملكة

أما عن سعر جنيه الذهب اليوم نعرضه إليكم:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار جنية الذهب 8 جرام عيار 21 1,943.47 518.26 جنية الذهب 8 جرام عيار 22 2,036.02 518.26 جنية الذهب 8 جرام عيار 24 2,221.11 592.30

سعر سبيكة الذهب اليوم 15 مارس XAU/SAR في المملكة

نعرض إليكم الآن أسعار السبائك من غيار 24:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سبيكة ذهب 1 جرام 254.50 67.87 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 607.33 161.96 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,203.10 320.83 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,378.44 634.25 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,724.48 1,259.86

قدمنا إليكم أسعار الذهب بالتفصيل لليوم الأربعاء 15 مارس 2023، انتظروا متابعة دورية لسعر الذهب داخل المملكة العربية السعودية.