سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 09-09-2019







يعتبر سعر الذهب من أبرز المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بالمعدن الأصفر، حيث يعتبر من أبرز المعادن المتواجد على الكرة الأرضية، ويستخدم هذا المعدن في العديد من الأمور، ومن أبرزها زينة للنساء، ويستخدم إيضاً من أجل الإدخار أو الإستمثار، ويتم إستخراج الذهب من باطن الأرض، حيث يتوفر بكميات معينة في الأرض، ويتم إستخدام الاجهزة الإلكترونية الحديثة من أجل العمل على إستخراج ذلك المعدن، حيث يتم التداول به من خلال العديد من المواطنين، ويهتم بشرائه الشباب المقبلين على الزواج، ويستخدم من أجل الإستمثار والإدخار من اجل تحقيق الأرباح من خلال المعدن الأصفر.







سعر الذهب في السعودية اليوم

يعتبر سعر الذهب من أبرز وأهم المعادن التي يحاول المواطنين أن يتعرفون عليها، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم، من خلال ذلك الجدول، الذي يوضح قيمة الذهب عند كل عيار في المملكة







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 181.81 ريال سعودي $48.47 سعر الذهب عيار 22 166.66 ريال سعودي $44.43 اسعار الذهب عيار 21 159.08 ريال سعودي $42.41 اسعار الذهب عيار 18 136.36 ريال سعودي $36.36 سعر الذهب عيار 14 106.05 ريال سعودي $28.28 سعر الذهب عيار 12 90.90 ريال سعودي $24.24 اسعار أوقية الذهب 5,654 ريال سعودي $1,508 اسعار جنيه الذهب 1,273 ريال سعودي $339.32 اسعار كيلو الذهب 181,807 ريال سعودي $48,473