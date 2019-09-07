أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم
أخبار إقتصادية

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 09-09-2019

بواسطة حسين كراز 0


يعتبر سعر الذهب من أبرز المواضيع التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بالمعدن الأصفر، حيث يعتبر من أبرز المعادن المتواجد على الكرة الأرضية، ويستخدم هذا المعدن في العديد من الأمور، ومن أبرزها زينة للنساء، ويستخدم إيضاً من أجل الإدخار أو الإستمثار، ويتم إستخراج الذهب من باطن الأرض، حيث يتوفر بكميات معينة في الأرض، ويتم إستخدام الاجهزة الإلكترونية الحديثة من أجل العمل على إستخراج ذلك المعدن، حيث يتم التداول به من خلال العديد من المواطنين، ويهتم بشرائه الشباب المقبلين على الزواج، ويستخدم من أجل الإستمثار والإدخار من اجل تحقيق الأرباح من خلال المعدن الأصفر.



سعر الذهب في السعودية اليوم

يعتبر سعر الذهب من أبرز وأهم المعادن التي يحاول المواطنين أن يتعرفون عليها، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم، من خلال ذلك الجدول، الذي يوضح قيمة الذهب عند كل عيار في المملكة



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24181.81 ريال سعودي$48.47
سعر الذهب عيار 22166.66 ريال سعودي$44.43
اسعار الذهب عيار 21159.08 ريال سعودي$42.41
اسعار الذهب عيار 18136.36 ريال سعودي$36.36
سعر الذهب عيار 14106.05 ريال سعودي$28.28
سعر الذهب عيار 1290.90 ريال سعودي$24.24
اسعار أوقية الذهب5,654 ريال سعودي$1,508
اسعار جنيه الذهب1,273 ريال سعودي$339.32
اسعار كيلو الذهب181,807 ريال سعودي$48,473


حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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