سعر الذهب في البحرين اليوم الخميس 12-6-2025

الذهب ليس بالشيء العادي، فهو معدن غالي وقيمته متعددة فهو معدن هام للمقبلين على الزواج، وكذلك للمستثمرين حيث يعد الذهب الملاذ الآمن للجميع، حيث شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الخميس، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.450 دينار.

أسعار الذهب في مملكة البحرين

وفي هذا التقرير، وعبر موقعنا “نجوم مصرية” نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق، في مملكة البحرين.

عيار 24 سجل 40.450 دينار

عيار 22 سجل 37.075 دينار

عيار 21 سجل 35.375 دينار

عيار 18 سجل 30.325 دينار

عيار 14 سجل 23.600 دينار

عيار 12 سجل 20.225 دينار

الاونصة 1257.775 دينار

الجنيه الذهب 283.075 دينار

الأونصة بالدولار 3345.12 دولار

مؤشرات الأسواق

ووفقًا للبيانات فقد شهدت الأسواق المالية العالمية موجة من النشاط والارتفاعات، مع استمرار المؤشرات الأمريكية في الصعود لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بآمال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى نتائج أرباح قوية وتقارير اقتصادية داعمة للاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.