سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 7سبتمبر 2025

تتعرض أسعار الذهب في البحرين اليوم لتغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل عيار 24 سعر43.350 دينار.

ونعرض لكم عبر هذا التقرير، تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 42.925 دينار

عيار 22 سجل 37.350 دينار

عيار 21 سجل 37.550 دينار

عيار 18 سجل 32.525 دينار

عيار 14 سجل 23.775 دينار

عيار 12 سجل 20.375 دينار

الاونصة سجل 1267.700 دينار

الجنيه الذهب 303.500 دينار

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

زيادة مستمرة في الطلب

ويمكن القول أن هناك زيادة في الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد أن قضت محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وبالرغم من هذا قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، إن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين على الرغم من حكم محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة بأن معظم تعريفة ترامب غير قانونية.