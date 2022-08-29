أخبار إقتصادية

سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الذهب في دولة الإمارات من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي، وتهم الكثير من السيدات هناك لاهتمامهم بالمظهر والزينة، لأن الذهب يعد من أبهظ الأشياء التي تتزين بها السيدة، ويهم أيضاً التجار في الدولة وأصحاب محلات الذهب، لذلك ننشر لكم سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

الذهب

سعر الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الاثنين 204.84 درهم.
سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم الاثنين 187.77 درهم.
سجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الاثنين 179.23 درهم.
سجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات اليوم الاثنين 153.63 درهم.
سجل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات اليوم الاثنين 119.49 درهم.

تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات| وعيار 21 يواصل مسلسل السقوط

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية والإمارات والكويت 15 /8 /2022 

أسعار تهمك اليوم الاثنين :

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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