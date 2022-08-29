سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

يعد سعر الذهب في دولة الإمارات من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي، وتهم الكثير من السيدات هناك لاهتمامهم بالمظهر والزينة، لأن الذهب يعد من أبهظ الأشياء التي تتزين بها السيدة، ويهم أيضاً التجار في الدولة وأصحاب محلات الذهب، لذلك ننشر لكم سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الاثنين 204.84 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم الاثنين 187.77 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الاثنين 179.23 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات اليوم الاثنين 153.63 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات اليوم الاثنين 119.49 درهم.

أسعار تهمك اليوم الاثنين :

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.