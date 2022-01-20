سعر الذهب اليوم 20 يناير 2022 يشهد قفزة كبيرة ومفاجئة

شهد سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري قفزة كبيرة ومفاجئة، مقارنةً بأسعار أمس الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بمقدار 5 جنيهات في سعر الجرام، وذلك بالرغم من حالة تراجع المعدن الأصفر عالمياً، ويخضع سعر الذهب في مصر للعديد من العوامل التي تؤثر عليه بالزيادة أو النقصان.

سعر الذهب اليوم في مصر

ومن ضمن العوامل التي يتأثر بها سعر الذهب في مصر، هي حالة السوق من حيث العرض والطلب كشأن أي سلعة، هذا بالإضافة إلى تأثر الذهب بسعر الصرف، وكانت الأسعار قد شهدت حالة من التذبذب ما بين الهبوط والصعود منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وحول سعر الذهب اليوم الخميس 20 يناير فقد جاءت وفق الأسعار التالية

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 534 جنيه سعر الجرام من عيار 18 687 جنيه سعر الجرام من عيار 21 802 جنيه سعر الجرام عيار 24 917 جنيه أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم الخميس 20 يناير 6416 جنيه

هذا وقد تختلف أسعار الذهب من مكان إلى مكان ومن تاجر إلى تاجر بحسب نوعية الذهب، هذا وفي بداية تعاملات اليوم الخميس تراجع سعر الذهب عالمياً، بقيمة 0.02% ليسجل سعر 1840 للأوقية، وذلك بحسب وكالة بلومبرج.

قد يهمك أيضاً: