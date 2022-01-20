سعر الذهب اليوم 20 يناير 2022 يشهد قفزة كبيرة ومفاجئة

إسلام عوض

شهد سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري قفزة كبيرة ومفاجئة، مقارنةً بأسعار أمس الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بمقدار 5 جنيهات في سعر الجرام، وذلك بالرغم من حالة تراجع المعدن الأصفر عالمياً، ويخضع سعر الذهب في مصر للعديد من العوامل التي تؤثر عليه بالزيادة أو النقصان.

سعر الذهب اليوم 20 يناير 2022 يشهد قفزة كبيرة ومفاجئة

سعر الذهب اليوم في مصر

ومن ضمن العوامل التي يتأثر بها سعر الذهب في مصر، هي حالة السوق من حيث العرض والطلب كشأن أي سلعة، هذا بالإضافة إلى تأثر الذهب بسعر الصرف، وكانت الأسعار قد شهدت حالة من التذبذب ما بين الهبوط والصعود منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي.

سعر الذهب اليوم 20 يناير 2022 يشهد قفزة كبيرة ومفاجئة 1 20/1/2022 - 11:30 ص

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وحول سعر الذهب اليوم الخميس 20 يناير فقد جاءت وفق الأسعار التالية

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 534 جنيه
سعر الجرام من عيار 18 687 جنيه
سعر الجرام من عيار 21 802 جنيه
سعر الجرام عيار 24 917 جنيه
أما سعر الجنيه الذهب فسجل اليوم الخميس 20 يناير 6416 جنيه

هذا وقد تختلف أسعار الذهب من مكان إلى مكان ومن تاجر إلى تاجر بحسب نوعية الذهب، هذا وفي بداية تعاملات اليوم الخميس تراجع سعر الذهب عالمياً، بقيمة 0.02% ليسجل سعر 1840 للأوقية، وذلك بحسب وكالة بلومبرج.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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