سعر الذهب اليوم 16 سبتمبر 2019 ارتفاع جديد متأثرًا بأحداث أرامكو

سعر الذهب اليوم من المواضيع الأساسية في موقعنا العزيز وذلك لمتابعة الكثير من المهتمين بأسعار الذهب الارتفاعات والانخفاضات اليومية في مصر وأسواق الصاغة، واليوم ارتفعت أسعار الذهب بنسبة واحد بالمئة في السادس عشر من شهر سبتمبر 2019 وذلك تأثرًا بالأحداث التي حدثت في المملكة العربية السعودية حيث تعرضت المنشآت النفطية لمجموعة من الهجمات والاعتداءات ما دفع العالم إلى الابتعاد عن الدخول في مخاطرة واتجه إلى شراء المعدن النفيس الأصفر الذهب والذي يعتبره أغلب الناس الملاذ الآمن.







ارتفاعات الذهب بسبب ازدياد الطلب عليه لأحداث ارامكو

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب ارتفع بنسبة واحد بالمائة بصورة سريعة في معاملاته الفورية في البورصات العالمية حيث بلغ سعر الأونصة “الأوقية” الساعة 0601 بتوقيت جرينتش إلى 1503.60 دولار، ولقد انخفضت اسعار الذهب بنسبة 1.2% في السبعة أيام السابقة بسبب ارتفاع الأمل بأن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أوشكت على الانتهاء، حيث ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية من 0.8% إلى 1511.40 دولار للأوقية، ومن جهته أكد (جيفري هالي)، المحلل في شركة أواندا، إن الأحداث التي شهدتها المملكة العربية السعودية من اعتداء وهجوم على بعض من المنشآت النفطية اتجهت بتحول شديد من الاهتمام بالأسهم وشراءها إلى الاهتمام بالملاذات الآمنة وهو المعدن الأصفر النفيس الأصفر وشراءه.







وأوضح هالي، المحلل الاقتصادي أن الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط تجعل البنوك المركزية تتخذ مجموعة من القرارات التحفيزية الكبيرة ليكون سعر الذهب 1530 دولار، وبالنسبة لسعر الفضة فقد ارتفع في السوق الدولي إلى 3% وبلغ سعر الأوقية إلى 18 دولار، أما سعر البلاتين فقد ارتفع بنسبة 0.5% وسجل سعر 953.31 للأوقية.