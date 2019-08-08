تحديث.. سعر الذهب اليوم ومتوسط الاسعار فى السوق ومحلات الصاغة وتحرك جديد وسعر الاوقية

سادت حالة من الترقب مرة أخرى جراء حالة التذبذبات التى شهدتها الساحة المصرية بسبب عودة ارتفاع الذهب مرة أخرى إلي أعلى مستوى له منذ شهرين، وبالتزامن مع متابعة مؤشرات الذهب من خلال البورصة المصرية وتصريحات خبراء المال والاقتصاد ورئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، حول ارتفاع أسعار جرام الذهب مرة أخرى وعن الاسباب التى أدت الى عودة المعدن الاصفر الى الساحة مرة أخري، فقد جاءت كافة التقارير أن عدد كبير من المستثمرين بأن لديهم العودة مرة اخر ياى الذهب بعد تراجع الاستثمار بالاسهم الاوربية على أثر التوتر الحالي بين القوى الغربية والمملكة العربية السعودي .
سعر الذهب اليوم
وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمواصلة المتابعة للنشرة الاقتصادية للوقف على كافة التفاصيل والاحداث على الساحة الداخلية والخارجية ومعرفة كا ماهو جديد لكافة الاسعار وأهمها أسعار الذهب والتى لاحظت تحرك كبير للأسعار بالتراجع خلال الشهور الماضية، ومع اختلاف الأوضاع وشعور عدد من المستثمرين بالقلق جراء الاستثمار جاءت العودة للذهب مرة أخري
سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس
ومع متابعة اخر التحديثات والتطورات سعر الذهب من خلال التصريحات التي صرح بها عضو هئية شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب حول عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى حيث سجل سعر عيار 21 683 الى 685 جنيه ، وعلى الجانب الآخر سجل سعر عيار 18 585 إلى 587
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|781 إلى 783
|عيار 22
|716 إلى 718
|عيار 21
|683 إلى 685
|عيار 18
|585 إلى 587
|عيار 14
|455 إلى 457
|عيار 12
|390 إلى 391
|الاونصة
|24,276 إلى 24,347
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480
|الكيلو
|780,571 إلى 782,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|799.76 جنيه
|$48.28
|سعر الذهب عيار 22
|733.12 جنيه
|$44.26
|اسعار الذهب عيار 21
|699.81 جنيه
|$42.25
|اسعار الذهب عيار 18
|599.83 جنيه
|$36.21
|سعر الذهب عيار 14
|466.53 جنيه
|$28.17
|سعر الذهب عيار 12
|399.88 جنيه
|$24.14
|سعر الذهب عيار 9
|299.91 جنيه
|$18.11
|اسعار أوقية الذهب
|24,873 جنيه
|$1,502
|اسعار جنيه الذهب
|5,598 جنيه
|$337.99
|اسعار كيلو الذهب
|799,759 جنيه
|$48,283
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 08, 2019 10:48 PM بتوقيت دولة مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|7 أغسطس
|799.27
|699.38
|599.46
|466.24
|399.63
|6 أغسطس
|784.97
|686.86
|588.74
|457.90
|392.48
|5 أغسطس
|779.82
|682.36
|584.87
|454.90
|389.91
|4 أغسطس
|766.58
|670.77
|574.94
|447.17
|383.29
|3 أغسطس
|766.58
|670.77
|574.94
|447.17
|383.29
|2 أغسطس
|768.31
|672.29
|576.24
|448.18
|384.15
|1 أغسطس
|769.05
|672.94
|576.80
|448.62
|384.53
|31 يوليو
|751.68
|657.74
|563.77
|438.48
|375.84
|30 يوليو
|762.14
|666.89
|571.62
|444.59
|381.07
|29 يوليو
|760.18
|665.17
|570.14
|443.44
|380.09
|* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
تحديث اليوم
ومع متابعة أسعار المعادن النفيسة بصورة مستمرة ، حيث نتابع باهتمام كبير من تصريحات رئيس الهيئة العامة لشعبة الذهب اليوم عن آخر المستجدات خصوصا مع التغيرات الأخيرة
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|702 إلى 704
|عيار 22
|643 إلى 645
|عيار 21
|614 إلى 616
|عيار 18
|526 إلى 528
|عيار 14
|409 إلى 411
|عيار 12
|351 إلى 352
|الاونصة
|21,823 إلى 21,894
|الجنيه الذهب
|4,912 إلى 4,928
|الكيلو
|701,714 إلى 704,000
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب في مصر
ونجد أيضا أسعار الذهب العالمية تختلف مع سعر الأوقية العالمى بالبورصة العالمية، وعلى نفس السياق يتأثر بصورة كبيرة سعر الذهب فى مصر بكافة التغيرات سواء لسعر الدولار الامريكى ومع اختلاف سعر الأوقية بالبورصة العالمية بسوق الذهب، حيث جاءت ارتفاع جديد خلال التعامل الفوري والذى شهد ارتفاعا بواقع 0.7%
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|696 إلى 698
|عيار 22
|638 إلى 640
|عيار 21
|609 إلى 611
|عيار 18
|522 إلى 524
|عيار 14
|406 إلى 407
|عيار 12
|348 إلى 349
|الاونصة
|21,646 إلى 21,717
|الجنيه الذهب
|4,872 إلى 4,888
|الكيلو
|696,000 إلى 698,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|704.96 جنيه
|$39.36
|سعر الذهب عيار 22
|646.22 جنيه
|$36.08
|اسعار الذهب عيار 21
|616.85 جنيه
|$34.44
|اسعار الذهب عيار 18
|528.73 جنيه
|$29.52
|سعر الذهب عيار 14
|411.23 جنيه
|$22.96
|سعر الذهب عيار 12
|352.48 جنيه
|$19.68
|سعر الذهب عيار 9
|264.36 جنيه
|$14.76
|اسعار أوقية الذهب
|21,924 جنيه
|$1,224
|اسعار جنيه الذهب
|4,935 جنيه
|$275.55
|اسعار كيلو الذهب
|704,959 جنيه
|$39,363
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|16 أكتوبر
|705.77
|617.56
|529.33
|411.70
|352.88
|15 أكتوبر
|707.51
|619.08
|530.64
|412.71
|353.75
|14 أكتوبر
|703.14
|615.27
|527.37
|410.17
|351.57
|13 أكتوبر
|701.56
|613.88
|526.18
|409.25
|350.78
|12 أكتوبر
|702.64
|614.82
|526.99
|409.87
|351.32
|11 أكتوبر
|705.21
|617.07
|528.91
|411.37
|352.60
|10 أكتوبر
|688.24
|602.22
|516.19
|401.47
|344.12
|9 أكتوبر
|685.67
|599.97
|514.26
|399.97
|342.83
|8 أكتوبر
|684.29
|598.76
|513.22
|399.17
|342.14
|7 أكتوبر
|692.34
|605.81
|519.26
|403.87
|346.17
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