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تحديث.. سعر الذهب اليوم ومتوسط الاسعار فى السوق ومحلات الصاغة وتحرك جديد وسعر الاوقية

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث

سادت حالة من الترقب مرة أخرى جراء حالة التذبذبات التى شهدتها الساحة المصرية بسبب عودة ارتفاع الذهب مرة أخرى إلي أعلى مستوى له منذ شهرين، وبالتزامن مع متابعة مؤشرات الذهب من خلال البورصة المصرية وتصريحات خبراء المال والاقتصاد ورئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، حول ارتفاع أسعار جرام الذهب مرة أخرى وعن الاسباب التى أدت الى عودة المعدن الاصفر الى الساحة مرة أخري، فقد جاءت كافة التقارير أن عدد كبير من المستثمرين بأن لديهم العودة مرة اخر ياى الذهب بعد تراجع الاستثمار بالاسهم الاوربية على أثر التوتر الحالي بين القوى الغربية والمملكة العربية السعودي .

سعر الذهب اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمواصلة المتابعة للنشرة الاقتصادية للوقف على كافة التفاصيل والاحداث على الساحة الداخلية والخارجية ومعرفة كا ماهو جديد لكافة الاسعار وأهمها أسعار الذهب والتى لاحظت تحرك كبير للأسعار بالتراجع خلال الشهور الماضية، ومع اختلاف الأوضاع وشعور عدد من المستثمرين بالقلق جراء الاستثمار جاءت العودة للذهب مرة أخري

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس

ومع متابعة اخر التحديثات والتطورات سعر الذهب من خلال التصريحات التي صرح بها عضو هئية شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب حول عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى حيث سجل سعر عيار 21 683 الى 685 جنيه ، وعلى الجانب الآخر سجل سعر عيار 18 585 إلى 587

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24799.76 جنيه$48.28
سعر الذهب عيار 22733.12 جنيه$44.26
اسعار الذهب عيار 21699.81 جنيه$42.25
اسعار الذهب عيار 18599.83 جنيه$36.21
سعر الذهب عيار 14466.53 جنيه$28.17
سعر الذهب عيار 12399.88 جنيه$24.14
سعر الذهب عيار 9299.91 جنيه$18.11
اسعار أوقية الذهب24,873 جنيه$1,502
اسعار جنيه الذهب5,598 جنيه$337.99
اسعار كيلو الذهب799,759 جنيه$48,283
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 08, 2019 10:48 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
7 أغسطس799.27699.38599.46466.24399.63
6 أغسطس784.97686.86588.74457.90392.48
5 أغسطس779.82682.36584.87454.90389.91
4 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
3 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

تحديث اليوم

ومع متابعة أسعار المعادن النفيسة بصورة مستمرة ، حيث نتابع باهتمام كبير من تصريحات رئيس الهيئة العامة لشعبة الذهب اليوم عن آخر المستجدات خصوصا مع التغيرات الأخيرة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24702 إلى 704
عيار 22643 إلى 645
عيار 21614 إلى 616
عيار 18526 إلى 528
عيار 14409 إلى 411
عيار 12351 إلى 352
الاونصة21,823 إلى 21,894
الجنيه الذهب4,912 إلى 4,928
الكيلو701,714 إلى 704,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

أسعار الذهب في مصر

ونجد أيضا أسعار الذهب العالمية تختلف مع سعر الأوقية العالمى بالبورصة العالمية، وعلى نفس السياق يتأثر بصورة كبيرة سعر الذهب فى مصر بكافة التغيرات سواء لسعر الدولار الامريكى ومع اختلاف سعر الأوقية بالبورصة العالمية بسوق الذهب، حيث جاءت ارتفاع جديد خلال التعامل الفوري والذى شهد ارتفاعا بواقع 0.7%

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24696 إلى 698
عيار 22638 إلى 640
عيار 21609 إلى 611
عيار 18522 إلى 524
عيار 14406 إلى 407
عيار 12348 إلى 349
الاونصة21,646 إلى 21,717
الجنيه الذهب4,872 إلى 4,888
الكيلو696,000 إلى 698,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24704.96 جنيه$39.36
سعر الذهب عيار 22646.22 جنيه$36.08
اسعار الذهب عيار 21616.85 جنيه$34.44
اسعار الذهب عيار 18528.73 جنيه$29.52
سعر الذهب عيار 14411.23 جنيه$22.96
سعر الذهب عيار 12352.48 جنيه$19.68
سعر الذهب عيار 9264.36 جنيه$14.76
اسعار أوقية الذهب21,924 جنيه$1,224
اسعار جنيه الذهب4,935 جنيه$275.55
اسعار كيلو الذهب704,959 جنيه$39,363
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
16 أكتوبر705.77617.56529.33411.70352.88
15 أكتوبر707.51619.08530.64412.71353.75
14 أكتوبر703.14615.27527.37410.17351.57
13 أكتوبر701.56613.88526.18409.25350.78
12 أكتوبر702.64614.82526.99409.87351.32
11 أكتوبر705.21617.07528.91411.37352.60
10 أكتوبر688.24602.22516.19401.47344.12
9 أكتوبر685.67599.97514.26399.97342.83
8 أكتوبر684.29598.76513.22399.17342.14
7 أكتوبر692.34605.81519.26403.87346.17

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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