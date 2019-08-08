تحديث.. سعر الذهب اليوم ومتوسط الاسعار فى السوق ومحلات الصاغة وتحرك جديد وسعر الاوقية

سادت حالة من الترقب مرة أخرى جراء حالة التذبذبات التى شهدتها الساحة المصرية بسبب عودة ارتفاع الذهب مرة أخرى إلي أعلى مستوى له منذ شهرين، وبالتزامن مع متابعة مؤشرات الذهب من خلال البورصة المصرية وتصريحات خبراء المال والاقتصاد ورئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، حول ارتفاع أسعار جرام الذهب مرة أخرى وعن الاسباب التى أدت الى عودة المعدن الاصفر الى الساحة مرة أخري، فقد جاءت كافة التقارير أن عدد كبير من المستثمرين بأن لديهم العودة مرة اخر ياى الذهب بعد تراجع الاستثمار بالاسهم الاوربية على أثر التوتر الحالي بين القوى الغربية والمملكة العربية السعودي .

سعر الذهب اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمواصلة المتابعة للنشرة الاقتصادية للوقف على كافة التفاصيل والاحداث على الساحة الداخلية والخارجية ومعرفة كا ماهو جديد لكافة الاسعار وأهمها أسعار الذهب والتى لاحظت تحرك كبير للأسعار بالتراجع خلال الشهور الماضية، ومع اختلاف الأوضاع وشعور عدد من المستثمرين بالقلق جراء الاستثمار جاءت العودة للذهب مرة أخري

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس

ومع متابعة اخر التحديثات والتطورات سعر الذهب من خلال التصريحات التي صرح بها عضو هئية شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب حول عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى حيث سجل سعر عيار 21 683 الى 685 جنيه ، وعلى الجانب الآخر سجل سعر عيار 18 585 إلى 587

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 799.76 جنيه $48.28 سعر الذهب عيار 22 733.12 جنيه $44.26 اسعار الذهب عيار 21 699.81 جنيه $42.25 اسعار الذهب عيار 18 599.83 جنيه $36.21 سعر الذهب عيار 14 466.53 جنيه $28.17 سعر الذهب عيار 12 399.88 جنيه $24.14 سعر الذهب عيار 9 299.91 جنيه $18.11 اسعار أوقية الذهب 24,873 جنيه $1,502 اسعار جنيه الذهب 5,598 جنيه $337.99 اسعار كيلو الذهب 799,759 جنيه $48,283 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 08, 2019 10:48 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 أغسطس 799.27 699.38 599.46 466.24 399.63 6 أغسطس 784.97 686.86 588.74 457.90 392.48 5 أغسطس 779.82 682.36 584.87 454.90 389.91 4 أغسطس 766.58 670.77 574.94 447.17 383.29 3 أغسطس 766.58 670.77 574.94 447.17 383.29 2 أغسطس 768.31 672.29 576.24 448.18 384.15 1 أغسطس 769.05 672.94 576.80 448.62 384.53 31 يوليو 751.68 657.74 563.77 438.48 375.84 30 يوليو 762.14 666.89 571.62 444.59 381.07 29 يوليو 760.18 665.17 570.14 443.44 380.09 * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

تحديث اليوم

ومع متابعة أسعار المعادن النفيسة بصورة مستمرة ، حيث نتابع باهتمام كبير من تصريحات رئيس الهيئة العامة لشعبة الذهب اليوم عن آخر المستجدات خصوصا مع التغيرات الأخيرة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 702 إلى 704 عيار 22 643 إلى 645 عيار 21 614 إلى 616 عيار 18 526 إلى 528 عيار 14 409 إلى 411 عيار 12 351 إلى 352 الاونصة 21,823 إلى 21,894 الجنيه الذهب 4,912 إلى 4,928 الكيلو 701,714 إلى 704,000 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب في مصر

ونجد أيضا أسعار الذهب العالمية تختلف مع سعر الأوقية العالمى بالبورصة العالمية، وعلى نفس السياق يتأثر بصورة كبيرة سعر الذهب فى مصر بكافة التغيرات سواء لسعر الدولار الامريكى ومع اختلاف سعر الأوقية بالبورصة العالمية بسوق الذهب، حيث جاءت ارتفاع جديد خلال التعامل الفوري والذى شهد ارتفاعا بواقع 0.7%

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 696 إلى 698 عيار 22 638 إلى 640 عيار 21 609 إلى 611 عيار 18 522 إلى 524 عيار 14 406 إلى 407 عيار 12 348 إلى 349 الاونصة 21,646 إلى 21,717 الجنيه الذهب 4,872 إلى 4,888 الكيلو 696,000 إلى 698,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 704.96 جنيه $39.36 سعر الذهب عيار 22 646.22 جنيه $36.08 اسعار الذهب عيار 21 616.85 جنيه $34.44 اسعار الذهب عيار 18 528.73 جنيه $29.52 سعر الذهب عيار 14 411.23 جنيه $22.96 سعر الذهب عيار 12 352.48 جنيه $19.68 سعر الذهب عيار 9 264.36 جنيه $14.76 اسعار أوقية الذهب 21,924 جنيه $1,224 اسعار جنيه الذهب 4,935 جنيه $275.55 اسعار كيلو الذهب 704,959 جنيه $39,363