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سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال ويواصل الذهب انخفاضه

بواسطة mai saleh 3 0

إلى كل متابعي الذهب، وانخفاضه في الفترة الأخيرة، يواصل الذهب تراجعه على مستوى المحافظات في مصر؛ حيث فقد الجرام الواحد 7 جنيه مصري، وازداد فقدانه حتى وصل سعر الذهب في يوم السبت الموافق 14-9-2019 عيار 18 إلى 585 جنيه مصري، كما يستمر في تعاملات يوم الأحد 15-9-2019 في الانخفاض وهذا لتراجع سعر المعدن، نتابع معكم للتعرف على سعر الذهب اليوم 15 سبتمبر 2019 عن يوم الأحد.



سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية



الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429

هذا وقد أشارت بيانات البنك المركزي ظهور ارتفاع طفيف لاحتياطي النقد الأجنبي بمبلغ يصل إلى 565 مليون دولار في شهر يوليو السابق، وكان الارتفاع في أعلى مستوياته في شهر يونيه؛ وقد سجل الارتقاع رقم قياسي جديد حيث وصل إلى 44.917 مليار دولار.

سعر الذهب في أسواق المال

الوحدةجنيه مصرى
اسعار الذهب عيار 24780.57 جنيه
سعر الذهب عيار 22715.53 جنيه
اسعار الذهب عيار 21683.02 جنيه
اسعار الذهب عيار 18585.44 جنيه
سعر الذهب عيار 14455.34 جنيه
سعر الذهب عيار 12390.29 جنيه
سعر الذهب عيار 9292.72 جنيه
اسعار أوقية الذهب24,276 جنيه
اسعار جنيه الذهب5,464 جنيه
اسعار كيلو الذهب780,572 جنيه


سعر الذهب خلال 10 أيام سابقة

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14
12 سبتمبر790.50691.70592.88461.13395.25
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78
8 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
7 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06
6 سبتمبر799.43699.52599.58466.34399.72
5 سبتمبر806.58705.78604.95470.51403.29
4 سبتمبر825.13722.01618.86481.33412.57

سعر الذهب اليوم فى مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 



mai saleh 3


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