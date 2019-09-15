سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال ويواصل الذهب انخفاضه

إلى كل متابعي الذهب، وانخفاضه في الفترة الأخيرة، يواصل الذهب تراجعه على مستوى المحافظات في مصر؛ حيث فقد الجرام الواحد 7 جنيه مصري، وازداد فقدانه حتى وصل سعر الذهب في يوم السبت الموافق 14-9-2019 عيار 18 إلى 585 جنيه مصري، كما يستمر في تعاملات يوم الأحد 15-9-2019 في الانخفاض وهذا لتراجع سعر المعدن، نتابع معكم للتعرف على سعر الذهب اليوم 15 سبتمبر 2019 عن يوم الأحد.







سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية







الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,169 إلى 24,240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777,143 إلى 779,429

هذا وقد أشارت بيانات البنك المركزي ظهور ارتفاع طفيف لاحتياطي النقد الأجنبي بمبلغ يصل إلى 565 مليون دولار في شهر يوليو السابق، وكان الارتفاع في أعلى مستوياته في شهر يونيه؛ وقد سجل الارتقاع رقم قياسي جديد حيث وصل إلى 44.917 مليار دولار.

سعر الذهب في أسواق المال

الوحدة جنيه مصرى اسعار الذهب عيار 24 780.57 جنيه سعر الذهب عيار 22 715.53 جنيه اسعار الذهب عيار 21 683.02 جنيه اسعار الذهب عيار 18 585.44 جنيه سعر الذهب عيار 14 455.34 جنيه سعر الذهب عيار 12 390.29 جنيه سعر الذهب عيار 9 292.72 جنيه اسعار أوقية الذهب 24,276 جنيه اسعار جنيه الذهب 5,464 جنيه اسعار كيلو الذهب 780,572 جنيه







سعر الذهب خلال 10 أيام سابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14 12 سبتمبر 790.50 691.70 592.88 461.13 395.25 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.13 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 7 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06 6 سبتمبر 799.43 699.52 599.58 466.34 399.72 5 سبتمبر 806.58 705.78 604.95 470.51 403.29 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57

سعر الذهب اليوم فى مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر