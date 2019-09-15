سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال ويواصل الذهب انخفاضه
إلى كل متابعي الذهب، وانخفاضه في الفترة الأخيرة، يواصل الذهب تراجعه على مستوى المحافظات في مصر؛ حيث فقد الجرام الواحد 7 جنيه مصري، وازداد فقدانه حتى وصل سعر الذهب في يوم السبت الموافق 14-9-2019 عيار 18 إلى 585 جنيه مصري، كما يستمر في تعاملات يوم الأحد 15-9-2019 في الانخفاض وهذا لتراجع سعر المعدن، نتابع معكم للتعرف على سعر الذهب اليوم 15 سبتمبر 2019 عن يوم الأحد.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|777 إلى 779
|عيار 22
|712 إلى 714
|عيار 21
|680 إلى 682
|عيار 18
|583 إلى 585
|عيار 14
|453 إلى 455
|عيار 12
|389 إلى 390
|الاونصة
|24,169 إلى 24,240
|الجنيه الذهب
|5,440 إلى 5,456
|الكيلو
|777,143 إلى 779,429
هذا وقد أشارت بيانات البنك المركزي ظهور ارتفاع طفيف لاحتياطي النقد الأجنبي بمبلغ يصل إلى 565 مليون دولار في شهر يوليو السابق، وكان الارتفاع في أعلى مستوياته في شهر يونيه؛ وقد سجل الارتقاع رقم قياسي جديد حيث وصل إلى 44.917 مليار دولار.
سعر الذهب في أسواق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|اسعار الذهب عيار 24
|780.57 جنيه
|سعر الذهب عيار 22
|715.53 جنيه
|اسعار الذهب عيار 21
|683.02 جنيه
|اسعار الذهب عيار 18
|585.44 جنيه
|سعر الذهب عيار 14
|455.34 جنيه
|سعر الذهب عيار 12
|390.29 جنيه
|سعر الذهب عيار 9
|292.72 جنيه
|اسعار أوقية الذهب
|24,276 جنيه
|اسعار جنيه الذهب
|5,464 جنيه
|اسعار كيلو الذهب
|780,572 جنيه
سعر الذهب خلال 10 أيام سابقة
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|13 سبتمبر
|786.28
|688.01
|589.72
|458.66
|393.14
|12 سبتمبر
|790.50
|691.70
|592.88
|461.13
|395.25
|11 سبتمبر
|791.08
|692.21
|593.32
|461.47
|395.54
|10 سبتمبر
|786.26
|687.99
|589.70
|458.65
|393.13
|9 سبتمبر
|793.57
|694.39
|595.18
|462.92
|396.78
|8 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|7 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
|6 سبتمبر
|799.43
|699.52
|599.58
|466.34
|399.72
|5 سبتمبر
|806.58
|705.78
|604.95
|470.51
|403.29
|4 سبتمبر
|825.13
|722.01
|618.86
|481.33
|412.57
سعر الذهب اليوم فى مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|781 إلى 783
|عيار 22
|716 إلى 718
|عيار 21
|683 إلى 685
|عيار 18
|585 إلى 587
|عيار 14
|455 إلى 457
|عيار 12
|390 إلى 391
|الاونصة
|24,276 إلى 24,347
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480
|الكيلو
|780,571 إلى 782,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر