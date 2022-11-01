سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 بالليرة السورية ” بيع وشراء ”

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر داخل سوريا خلال التعاملات داخل الأسواق، حيث قد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 275 ألف ليرة، ونحن في موقع نجوم مصرية سنوضح لكم آخر تحديث لأسعار الذهب في سوريا.

ما هي أسعار الذهب اليوم 1 نوفمبر في سوريا للبيع والشراء

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم القيم التالية:

الوحدة سعر البيع سعر الشراء جرام عيار 24 275 ألف ليرة. 273 ألف ليرة. جرام عيار 22 252 ألف و 514 ليرة. 250 ألف و 961 ليرة. جرام عيار 21 240 ألف ليرة. 239 ألف و 319 ليرة. جرام عيار 18 206 ألف ليرة. 205 ألف ليرة. الليرة الذهب 911 ألف و 525 ليرة. 900 ألف و 83 ليرة.

ما هو سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا

وصل سعر بيع أونصة الذهب اليوم في سوريا حوالي 8 مليون و558 ألف ليرة.

فيما قد بلغ سعر شراء أونصة الذهب حوالي 8 مليون و 500 ألف ليرة.