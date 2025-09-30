أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم في السعودية يشهد استقرار نسبي

أحمد مراد

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية استقرارا ملحوظا، وسجل سعر الذهب عيار 21 465.88 ريال سعودي (124.24 دولار أمريكي)، ولما كان سعر الذهب يشغل بال المواطن والمستثمر السعودي، فإن «نجوم مصرية» يحرص معكم على متابعة الأسعار الخاصة بالمعدن النفيس لحظة بلحظة، خاصة مع التغير العالمية التي تطرأ باستمرار.

وجاءت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية كما يلي:

🏷️ الوحدة💰 السعر بالريال💵 السعر بالدولار
جرام الذهب عيار 24465.88124.24
جرام الذهب عيار 22427.06113.88
جرام الذهب عيار 21407.65108.71
جرام الذهب عيار 18349.4193.18
جرام الذهب عيار 14271.7772.47
أونصة الذهب (بيع)14,490.563,864.15
أونصة الذهب (شراء)14,494.313,865.15

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأسعار خاصة بالذهب الخام بدون سعر المصنعية، وهي آخر تحديثات لأسعار الذهب قبل كتابة هذا المقال بدقائق.

 

