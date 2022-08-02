سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 2 أغسطس واستمرار ارتفاع الأسعار

بعد التراجع الذي شهده يوم أمس في سوق الذهب ارتفاع جديد يسجله سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 2 أغسطس مع الساعات الصباحية الأولى، فقد ساهم الارتفاع في سعر المعدن الثمين في البورصات العالمية للذهب في تعاملات الذهب في المملكة، حيث يخضع لعدة عوامل من أهمها السعر العالمي للذهب وحجم العرض والطلب عليه من قبل المواطنين في سوق الذهب بالسعودية، الأمر الذي يجعل السعر الخاص به لكافة عياراته ما بين ارتفاع وهبوط وفقا لتلك العوامل الرئيسية المحددة له بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 2 أغسطس

استقر سعر الأوقية الذهبية اليوم في السعودية عند مستوى بلغ نحو 6656.25 ريال سعودي وهو ما يعادل 1775 دولار أمريكي، حيث يتم تحديد السعر المحلي للأوقية بناءً على سعر تداولها عالمياً، وعلى أساسها يتم تحديد أسعار عيارات الذهب المختلفة، وقد جاء سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية عند مستوى بلغ نحو 1497.18 ريال سعودي وهو ما يعادل 399.25 دولار أمريكي.

أسعار الذهب الآن في السعودية

سجلت عيارات الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر أغسطس الجاري المستويات مرتفعة بالمقارنة مع مستويات أمس، هذا راجع لتأثر سعر المعدن الثمين لعدد من الاعتبارات أهمها السعر العالمي له وسعر الأوقية الذهبية بالمملكة التي يتم تسعيرها بالعملة الأمريكية وقد استقرت اليوم عند مستوى بلغ 1775 دولار أمريكي مسجلاً ارتفاعاُ عن يوم أمس بمقدار 11 دولار، ومن الجدير بالذكر قبل التعرف على سعر جرام الذهب 24 في السعودية وباقي العيارات الأخرى، أنه يتم تصنيف الذهب لعيارات مختلفة وفقاً لنسبة الذهب الخام في كل عيار، ويعد عيار 24 أغلى العيارات والأكثر انتشاراً بالمملكة حيث يقبل المواطنون السعوديين بكثرة على شرائه في المناسبات أو بهدف الاقتناء.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

فيما يلي التحديث الأخير لسعر جرام الذهب في سوق الصاغة بالمملكة والتي تم تحديده وفقاً لتحركات الذهب في البورصة اليوم: