صعود حاد لسعر الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019 عالميا ومحليا .. توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة

سعر الذهب اليوم يسجل أداء متميز ويحاول الوصول لمستوى المقاومة السعرية الهام عند مستوى 1546 دولار للأوقية بعدما سجل هذه القمة السعرية لهذا العام عند مستوى 1546 دولار للأوقية في الأسواق العالمية، فيجب الحذر لأن الذهب قد يكون ينصب فخ شراء، وبذلك أصبح شراء الذهب في الوقت الراهن عالي المخاطر، حيث يتوقع تحرك الأسعار داخل نطاق سعري واسع بين مستوى 1550 دولا ومستوى 1480 دولار للأوقية للفترة القادمة، لذلك يجب التريث في الشراء وتطبيق المثل القائل “لماذا تشتري بأسعار مرتفعة بينما يمكنك الشراء بسعر أقل”، والذي يتبعه انخفاض بالأسواق المحلية، ولكن الكثير من الخبراء يعتقدون أنه ما زال هناك المزيد من الارتفاع في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم يتابعها الكثيرين في مصر فهي تهم المستثمرين والباحثين عن حفظ القيمة لأموالهم في ظل الضبابية وعدم اليقين للاقتصاد العالمي، وكذلك سعر الذهب يهتم به المقبلين علي الزواج في مصر وأسعار الذهب اليوم في مصر بصفة عامة تهم المستثمرين في مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، فالذهب هو ملاذ آمن للكثيرين سواء في مصر أو أي مكان في العالم.

المؤشرات الفنية لحركة أسعار الذهب بالبورصات العالمية

والنصيحة الحالية هي أن لا تصدق أوهام الفرص الذهبية للشراء، ففرصة الشراء الحقيقية لم تأتي بعد، ولكن صدق الشارت الذي يوضح الحركة السعرية فلا تغتر بارتفاع الأسعار الحالية، طالما ظل هناك فرصة كبيرة لانخفاض الأسعار مستقبلا.

سعر الذهب اليوم بالسوق المحلي المصري

يحب أن نعلم جيدا أن أسعار المعدن الأصفر بمصر يحكمها عاملان لا ثالث لهما، لذلك يجب متابعة هذان العاملان جيداً قبل التفكير في شراء أو بيع المعدن النفيس، وذلك حتى تكون عملية الشراء أو البيع ناجحة وبلا ندم

العامل الأول: أسعار الذهب بالأسواق والبورصات العالمية، حيث يظل هذا العامل هو المحرك الأساسي لأسعار الذهب محلياً، خاصة في تلك الفترة التي تشهد تراجع حاد للأسعار.

العامل الثاني: وهو سعر الجنية المصري مقابل الدولار، فأٍعار الذهب العالمية يتم تقويمها بالدولار، وأي زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه تؤدي لارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي، وكذلك العكس.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 705 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الأوقية 24,987 إلى 25,058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803,429 إلى 805,714

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