سعر الذهب اليوم السبت 8-4-2023.. الشهادات الادخارية تحجم الأصفر

يوم السبت الموافق 8-4-2023، قد شهد سعر الذهب استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن بورصة أسعار تداول الذهب، يأتي ذلك بعد تراجع ملحوظ في أسعار الذهب يوم الخميس الماضي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأكثر نقاء” في محلات الصاغة بدون مصنعية في مصر 2474 جنيها.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في نفس اليوم 2268 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21 سعرا قدره 2165 جنيها للشراء في محلات الصاغة بدون مصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية في مصر 1856 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في اليوم نفسه 1443 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 1237 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد بلغ في نفس اليوم 17320 جنيها للشراء في محلات الصاغة بدون مصنعية، بينما بلغ سعر الأونصة 76950 جنيها.

بالنسبة لأسعار الذهب العالمية، فإنها تشهد استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث يبلغ سعر الأوقية 2009 دولارات، ويبلغ سعر الجنيه الذهب 45211 دولارًا.

مؤشر إيجابي

ومن جانبه، صرح ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، لصحيفة بأن انخفاض أسعار الذهب في الفترة الحالية قد يؤدي إلى ضبط أسعار الذهب محليًا، وهذا يُعَدُّ إيجابيًا.

وفقًا لتصريحات ناجي فرج، فإن أحد أسباب تراجع أسعار الذهب في الفترة الحالية هو طرح العديد من البنوك للشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، حيث طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين ادخار بعائد يصل إلى 19% و22%، بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى.

تراجع في الأسعار العالمية

وعلى الصعيد العالمي، فإن أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، ويعود ذلك إلى اتجاه الكثير من المستثمرين للتخلي عن ممتلكاتهم من الذهب وبيعها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب وبالتالي تراجع أسعاره.