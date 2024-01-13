أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024 استقرار في الأسعار

أيمن منصور محمود

مع ختام تعاملات الأمس استقرت أسعار الذهب في مصر، بعد صعود جميع الأعيرة مسجلة أرقام جديدة.

آخر تحديث سعر الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

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  • سعر الذهب عيار 24 سجل 3720 جنيهاً.
  • سعر الذهب عيار 21 سجل 3255 جنيهاً.
  • سعر الذهب عيار 18 سجل 2790 جنيهاً.
  • سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 26030 جنيهاً.

سعر الذهب عالمياً

وعلى المستوى الدولي استقرت أسعار الذهب عند آخر ارتفاع سجله بزيادة 31 دولار، ووصلت سعر أونصة الذهب 2049 دولار.

الطلب الاستثماري على الذهب

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وفقاً لما تم نشره من مجلس الذهب العالمي الأخير، فإن السبب في عودة الطلب الاستثماري على الذهب في الأسواق، هو تقلص التدفقات النقدية الخارجية من صناديق الاستثمار في الذهب مع أواخر عام 2023، وكان الطلب الاستثماري على الذهب عالي جدا خلال عام 2023.

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عن الكاتب:
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أيمن منصور محمود

ايمن منصور حاصل على بكالوريوس تربية قسم تكنولوجيا ومعلومات محرر أخبار في موقع نجوم مصرية، متخصص في جمع وتحليل المعلومات الأخبارية وتقديمها بشكل موضوعي ومهني. و إنتاج محتوى متميز وإبداعي في جميع التخصصات
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