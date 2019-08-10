سعر الذهب اليوم السبت 10-8-2019 في محلات الصاغة

سجل سعر الذهب اليوم مع التعاملات الصباحية ليوم السبت ارتفاع طفيف بنحو جنيهان للجرام وذلك مقارنةً بأسعار الذهب في تعاملات مساء يوم الجمعة، حيث سجلت أوقية الذهب في الوقت الحالي وطبقاً لأخر تحديث 1497 دولار، بدلاً من 1496 دولار في تعاملات أمس الجمعة، وبموجبها سجل عيار 24 للجرام الواحد بنحو 781 جنيه، وسجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات بنحو 5472 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم نتابعه معكم على مدار اليوم ولحين انتهاء التعاملات، خاصةً مع التذبذبات التي تشهدها قيمة الأوقية عالمياً مقابل الدولار، وقد سجل عيار 24 للجرام وفق أخر تقارير ما بين 779 إلى 782 جنيه، بينما تراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 714 إلى 717 جنيه، بينما سجل عيار 21 الأبرز في محلات الصاغة والأكثر مبيعاً بنحو 684 جنيه للجرام.



بينما سجل عيار 18 الأبرز في مصر وعلى رأسهم محافظتي القاهرة والإسكندرية بنحو 586 جنيه للجرام، وسجلت الأوقية مقابل الدولار الأمريكي 1497 دولار، مع العلم بأن كافة أعيرة الذهب في الجدول السابق بدون قيمة المصنعية ويتم تحديثها بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت أوقية الذهب بالمملكة بنحو 5617 ريال، بينما سجل عيار 24 بنحو 180.60 ريال للجرام، بينما سجل عيار 22 للجرام 165.55 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 158.03 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 1264 ريال، بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي يُسجل طبقاً لأخر تحديث في المملكة بنحو 1497 دولار، يُذكر أن أسعار الذهب قد حققت ارتفاع تاريخي خلال الشهر الجاري بعد تخطيه حاجز ال 1500 دولار.