سعر الذهب اليوم السبت في مصر 6 مايو 2023
من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي في مصر، سعر الذهب بمختلف أشكاله و كل عيار على حدا، لذلك نهتم بنشره من خلال موقعنا نجوم مصرية يومياً.
|سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 مايو 2023
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|2994.25 جنيها
|2965.75 جنيها
|عيار 22
|2744.75 جنيها
|2718.5 جنيها
|عيار 21
|2620 جنيها
|2595 جنيها
|عيار 18
|2245.75 جنيها
|2224.25 جنيها
|عيار 14
|1746.75 جنيها
|1730 جنيها
|عيار 12
|1497.25 جنيها
|1482.75 جنيها
|عيار 9
|1122.75 جنيها
|1122.75 جنيها
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وبالتالي نكون عرضنا لكم أسعار الذهب لكل عيار بداية من ٢٤ وصولاً إلى عيار ٩، ولكن الأكثر انتشارا في مصر وفي المناسبات هو عيار ٢١ ويهم كل المصريين، لأن هو العيار المستخدم كثيرًا هنا، وبلغ عيار ٢١ سعر ٢٦٢٠ جنيه للجرام.