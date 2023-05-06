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سعر الذهب اليوم السبت في مصر 6 مايو 2023

عبد الرحمن رضا

من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي في مصر، سعر الذهب بمختلف أشكاله و كل عيار على حدا، لذلك نهتم بنشره من خلال موقعنا نجوم مصرية يومياً.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر 6 مايو 2023 1 6/5/2023 - 11:10 ص
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 مايو 2023
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 2994.25 جنيها 2965.75 جنيها
عيار 22 2744.75 جنيها 2718.5 جنيها
عيار 21 2620 جنيها 2595 جنيها
عيار 18 2245.75 جنيها 2224.25 جنيها
عيار 14 1746.75 جنيها 1730 جنيها
عيار 12 1497.25 جنيها 1482.75 جنيها
عيار 9 1122.75 جنيها 1122.75 جنيها

 
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وبالتالي نكون عرضنا لكم أسعار الذهب لكل عيار بداية من ٢٤ وصولاً إلى عيار ٩، ولكن الأكثر انتشارا في مصر وفي المناسبات هو عيار ٢١ ويهم كل المصريين، لأن هو العيار المستخدم كثيرًا هنا، وبلغ عيار ٢١ سعر ٢٦٢٠ جنيه للجرام.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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