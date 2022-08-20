أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20

عبد الرحمن رضا

يعتبر سعر الذهب من أهم الموضوعات التي تكتب في المجال الاقتصادي، حيث أن الذهب يمثل مورد اقتصادي ضخم للغاية، علاوة على ذلك، يستخدمه الكثير من الناس في هذه الفترة مع كثرة حفلات الخطوبة في مصر، فمن العادات والتقاليد التي تعود عليها الشعب المصري، إهداء ما يسمى بالشبكة في الخطوبة لشريكة حياته، لذلك  يعتبر سعر الذهب من أهم الأشياء التي تخص فئة كبيرة من الشعب المصري.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر  1079 جنيها

انخفاض في أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس وعيار 21 يسجل 1075

أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022 في مصر

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في مصر  925 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في مصر  1210.75 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر 8420 جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20
سعر الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20

وبذلك نكون عرضنا لكم كل ما يتعلق بالذهب اليوم في مصر ولكن يختلف سعر مصنعيته من محل إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ولا يحدد سعره سوى مالك محل الذهب الذي تذهب إليه، ويقول لك سعر المصنعية لكل عيار، لأنه يختلف من عيار إلى آخر.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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