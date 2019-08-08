سعر الذهب اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات اليوم الخميس في محلات الصاغة بمصر نستعرضها لكم عبر نجوم مصرية في محلات الصاغة بالتزامن مع الاضطرابات التاريخية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع سعر الأوقية عالمياً، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب شهدت زيادة في الجرام بأكثر من 10 جنيه مرة واحدة عقب وصول الأوقية لأكثر من 1488 دولار حتي ظهر أمس الأربعاء، وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها في التعاملات المسائية عقب ارتفاع أوقية الذهب عالمياً لأكثر من 1500 دولار.

سعر الذهب اليوم

حيث سجل سعر الذهب اليوم أول إنخفاض له عقب ارتفاعه التاريخي في تعاملات أمس بنحو 5 جنيهات للجرام عقب تراجع الأوقية وبلوغها حتى كتابة هذا المقال إلى 1496 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب ويُسجل عيار 24 للجرام 777 جنيه، بينما سجل عيار 21 للجرام وفق أخر تقارير 680 جنيه، وسجل الجنيه الذهب الذي يبلغ 8 جرامات بنحو 5440 جنيه.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 777 عيار 21 680 عيار 18 582.85 الجنيه الذهب 5440 أوقية الذهب 1496 دولار

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 712 إلى 714 جنيه، بينما سجل عيار 14 للجرام ما بين 453 إلى 455 جنيه، وأخيراً سجل عيار 12 مقابل الجرام الواحد بنحو 389 إلى 390 جنيه، علماً بأن أسعار الذهب المُدرجة بالجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

نتابع معكم أسعار الذهب في السعودية أيضاً بدون إضافة قيمة المصنعية، حيث سجل الجنيه الذهب مقابل الريال السعودي طبقاً لسعر الأوقية الحالي بنحو 1264 ريال، بالتزامن مع سعر أوقية الذهب الذي بلغ حتى الآن بقيمة 5614 ريال، وسجل عيار 24 للجرام بنحو 180.52 ريال، بينما سجل عيار 21 للجرام 157.96 ريال، وسجل عيار 22 للجرام بقيمة 165.48 ريال.