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سعر الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2019 خلال التعاملات الصباحية في مصر والسعودية.. ويستمر المعدن الأصفر في الارتفاع

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2019 خلال التعاملات الصباحية في مصر والسعودية.. ويستمر المعدن الأصفر في الارتفاع

 

تقلبت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجاري، فقد هبطت في بداياته، ثم شهدت ثباتاً نسبياً في أواسطه، وعادت مرة آخرى للارتفاع بالآمس بمقدار قرابة الخمسة جنيهات، وظل هكذا ولا سيما منذ بداية شهر يوليو الجاري كما سنعرف في نهاية التقرير، فقد سجل البارحة عيار 24 مبلغ 755.55 جنيه، وسجل عيار 22 سجل 692.84 جنيه، عيار 21 سجل 661.10 جنيه، عيار 18 سجل 566.66 جنيه، عيار 14 سجل مبلغ 440.48 جنيه، عيار 10 سجل مبلغ 315.06 جنيه، وكانت هذه الأسعار خارج تكلفة المصنعية التي يتقضاها الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وإذا ما عودنا إلى الوراء، فقد نلاحظ أن سعر المعدن الأصفر “الذهب” قد ارتفع بنسبة بلغت 140%، وقد أشار الدكتور ناجي باقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب، أن الوقت الأنسب للشراء هو هذه الأيام الحالية، أما عن الأعيرة فقد سجلت خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 11 يوليو 2019 الآتي:

  • عيار 24 سجل 761.06 جنيه، أي بما يعادل 45.80 دولار أمريكي.
  • عيار 22 سجل 697.89 جنيه، ويعادل 42.00 دولار.
  • عيار 21 سجل 665.93 جنيه، أي بما يعادل 40.07 دولار.
  • عيار 18 سجل 570.80 جنيه مصري، وسجل 34.35 دولار.
  • عيار 14 سجل 443.70 جنيه، وسجل 26.70 دولار أمريكي.
  • عيار 10 سجل 317.36 جنيه، وسجل 19.10 دولار.

سعر الذهب

سعر الأوقية اليوم

العياراسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرىاسعار اوقية الذهب بالدولار 
اوقية عيار 2423,671.63 جنيه1,424.50 $
اوقية عيار 2221,706.88 جنيه1,306.27 $
اوقية عيار 2120,712.67 جنيه1,246.44 $
اوقية عيار 1817,753.72 جنيه1,068.37 $
اوقية عيار 1413,800.56 جنيه830.48 $
اوقية عيار 109,871.07 جنيه594.02 $

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

العيارسعر جنيه ذهب الذهب بالجنيه المصرىسعر جنيه ذهب الذهب بالدولار
جنيه ذهب عيار 246,079.39 جنيه365.84 $
جنيه ذهب عيار 225,574.80 جنيه335.48 $
جنيه ذهب عيار 215,319.47 جنيه320.11 $
جنيه ذهب عيار 184,559.54 جنيه274.38 $
جنيه ذهب عيار 143,544.28 جنيه213.29 $
جنيه ذهب عيار 102,535.11 جنيه152.56 $

 

سعر كيلو الذهب

العياراسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرىاسعار كيلو جرام الذهب بالدولار
كيلو جرام عيار 24761,060.52 جنيه45,798.74 $
كيلو جرام عيار 22697,892.49 جنيه41,997.44 $
كيلو جرام عيار 21665,927.95 جنيه40,073.90 $
كيلو جرام عيار 18570,795.39 جنيه34,349.05 $
كيلو جرام عيار 14443,698.28 جنيه26,700.66 $
كيلو جرام عيار 10317,362.24 جنيه19,098.07 $

 

تحركات الذهب في بداية شهر يوليو

وقد سجل سعر الذهب في العشرة أيام الأخيرة فروق ما بين اليوم والأخر، فقد بلغ بالأمس عيار24 مبلغ 759.93 جنيه بينما كان اليوم الذي يسبقه 745.22 جنيه، وكذلك عيار 21 الأكثر مبيعاً، فقد سجل 664.94 جنيه، بينما كان في اليوم الذي يسبقه 652.07 جنيه، وسوف نتابع تحركات المعدن الأصفر على مدار اليوم.

 

التاريخالعيار
عيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 10
11 يوليو761.06665.93570.80443.70317.36
10 يوليو759.93664.94569.94443.04316.89
09 يوليو745.22652.07558.92434.47310.76
08 يوليو744.59651.52558.44434.10310.49
07 يوليو746.19652.92559.64435.03311.16
06 يوليو747.67654.22560.76435.89311.78
05 يوليو747.67654.22560.76435.89311.78
04 يوليو759.79664.81569.84442.96316.83
03 يوليو757.89663.16568.42441.85316.04
02 يوليو765.76670.04574.32446.44319.32
01 يوليو744.40651.35558.30433.99310.42

 

سعر الذهب اليوم في السعودية

وشهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية استقراراً نسبياً في الأيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري، وكان كالآتي:

  • عيار 24 سجل 171.36 ريال، أي بما يعادل 45.69 دولار أمريكي.
  • عيار 22 سجل 157.13 ريال، ويعادل 41.90 دولار.
  • عيار 21 سجل 149.94 ريال، أي بما يعادل 39.98 دولار.
  • عيار 18 سجل 128.52 ريال، وسجل 34.27 دولار.
  • عيار 14 سجل 99.90 ريال، وسجل 26.64 دولار أمريكي.
  • عيار 10 سجل 71.46 ريال، وسجل 19.05 دولار.

أسعار الذهب طوال شهر يوليو 2019

التاريخالعيار
عيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 10
11 يوليو171.36149.94128.5299.9071.46
10 يوليو171.48150.05128.6199.9771.51
09 يوليو168.26147.23126.1998.0970.16
08 يوليو168.14147.13126.1198.0370.12
07 يوليو168.30147.26126.2298.1270.18
06 يوليو168.70147.62126.5398.3570.35
05 يوليو168.70147.62126.5398.3570.35
04 يوليو171.33149.91128.5099.8971.45
03 يوليو171.03149.65128.2799.7171.32
02 يوليو172.58151.01129.43100.6171.97
01 يوليو167.07146.19125.3097.4069.67

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع نجوم مصريه، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدي شركات الإستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلي رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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