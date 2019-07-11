سعر الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2019 خلال التعاملات الصباحية في مصر والسعودية.. ويستمر المعدن الأصفر في الارتفاع

تقلبت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجاري، فقد هبطت في بداياته، ثم شهدت ثباتاً نسبياً في أواسطه، وعادت مرة آخرى للارتفاع بالآمس بمقدار قرابة الخمسة جنيهات، وظل هكذا ولا سيما منذ بداية شهر يوليو الجاري كما سنعرف في نهاية التقرير، فقد سجل البارحة عيار 24 مبلغ 755.55 جنيه، وسجل عيار 22 سجل 692.84 جنيه، عيار 21 سجل 661.10 جنيه، عيار 18 سجل 566.66 جنيه، عيار 14 سجل مبلغ 440.48 جنيه، عيار 10 سجل مبلغ 315.06 جنيه، وكانت هذه الأسعار خارج تكلفة المصنعية التي يتقضاها الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وإذا ما عودنا إلى الوراء، فقد نلاحظ أن سعر المعدن الأصفر “الذهب” قد ارتفع بنسبة بلغت 140%، وقد أشار الدكتور ناجي باقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية شعبة الذهب، أن الوقت الأنسب للشراء هو هذه الأيام الحالية، أما عن الأعيرة فقد سجلت خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 11 يوليو 2019 الآتي:

عيار 24 سجل 761.06 جنيه، أي بما يعادل 45.80 دولار أمريكي.

عيار 22 سجل 697.89 جنيه، ويعادل 42.00 دولار.

عيار 21 سجل 665.93 جنيه، أي بما يعادل 40.07 دولار.

عيار 18 سجل 570.80 جنيه مصري، وسجل 34.35 دولار.

عيار 14 سجل 443.70 جنيه، وسجل 26.70 دولار أمريكي.

عيار 10 سجل 317.36 جنيه، وسجل 19.10 دولار.

سعر الأوقية اليوم

العيار اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى اسعار اوقية الذهب بالدولار اوقية عيار 24 23,671.63 جنيه 1,424.50 $ اوقية عيار 22 21,706.88 جنيه 1,306.27 $ اوقية عيار 21 20,712.67 جنيه 1,246.44 $ اوقية عيار 18 17,753.72 جنيه 1,068.37 $ اوقية عيار 14 13,800.56 جنيه 830.48 $ اوقية عيار 10 9,871.07 جنيه 594.02 $

سعر الجنيه الذهب اليوم

العيار سعر جنيه ذهب الذهب بالجنيه المصرى سعر جنيه ذهب الذهب بالدولار جنيه ذهب عيار 24 6,079.39 جنيه 365.84 $ جنيه ذهب عيار 22 5,574.80 جنيه 335.48 $ جنيه ذهب عيار 21 5,319.47 جنيه 320.11 $ جنيه ذهب عيار 18 4,559.54 جنيه 274.38 $ جنيه ذهب عيار 14 3,544.28 جنيه 213.29 $ جنيه ذهب عيار 10 2,535.11 جنيه 152.56 $

سعر كيلو الذهب

العيار اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار كيلو جرام عيار 24 761,060.52 جنيه 45,798.74 $ كيلو جرام عيار 22 697,892.49 جنيه 41,997.44 $ كيلو جرام عيار 21 665,927.95 جنيه 40,073.90 $ كيلو جرام عيار 18 570,795.39 جنيه 34,349.05 $ كيلو جرام عيار 14 443,698.28 جنيه 26,700.66 $ كيلو جرام عيار 10 317,362.24 جنيه 19,098.07 $

تحركات الذهب في بداية شهر يوليو

وقد سجل سعر الذهب في العشرة أيام الأخيرة فروق ما بين اليوم والأخر، فقد بلغ بالأمس عيار24 مبلغ 759.93 جنيه بينما كان اليوم الذي يسبقه 745.22 جنيه، وكذلك عيار 21 الأكثر مبيعاً، فقد سجل 664.94 جنيه، بينما كان في اليوم الذي يسبقه 652.07 جنيه، وسوف نتابع تحركات المعدن الأصفر على مدار اليوم.

التاريخ العيار عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10 11 يوليو 761.06 665.93 570.80 443.70 317.36 10 يوليو 759.93 664.94 569.94 443.04 316.89 09 يوليو 745.22 652.07 558.92 434.47 310.76 08 يوليو 744.59 651.52 558.44 434.10 310.49 07 يوليو 746.19 652.92 559.64 435.03 311.16 06 يوليو 747.67 654.22 560.76 435.89 311.78 05 يوليو 747.67 654.22 560.76 435.89 311.78 04 يوليو 759.79 664.81 569.84 442.96 316.83 03 يوليو 757.89 663.16 568.42 441.85 316.04 02 يوليو 765.76 670.04 574.32 446.44 319.32 01 يوليو 744.40 651.35 558.30 433.99 310.42

سعر الذهب اليوم في السعودية

وشهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية استقراراً نسبياً في الأيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري، وكان كالآتي:

عيار 24 سجل 171.36 ريال، أي بما يعادل 45.69 دولار أمريكي.

عيار 22 سجل 157.13 ريال، ويعادل 41.90 دولار.

عيار 21 سجل 149.94 ريال، أي بما يعادل 39.98 دولار.

عيار 18 سجل 128.52 ريال، وسجل 34.27 دولار.

عيار 14 سجل 99.90 ريال، وسجل 26.64 دولار أمريكي.

عيار 10 سجل 71.46 ريال، وسجل 19.05 دولار.

أسعار الذهب طوال شهر يوليو 2019