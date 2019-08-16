سعر الذهب اليوم الجمعة 16-8-2019 في محلات الصاغة

مع التذبذبات التي أصبح يشهدها سعر الذهب اليوم من وقت لآخر وبلوغة لأرقام تاريخية لم يُسجلها طوال تاريخ تداولة حين بلغ سعر عيار 21 للجرام الواحد 702 جنيه وهو أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ أسعار الذهب في مصر، نتابع معكم بشكل مستمر على مدار اليوم كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب في مصر والسعودية عبر نجوم مصرية، يُذكر أن أسعار الذهب في محلات الصاغة شهدت قفزة كبيرة وهي الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر بمصر يوم الثلاثاء الماضي، وقد بلغ مُعدل الزيادة في سعر الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية بنحو أكثر من 50 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

حيث سجل سعر الذهب اليوم لجرام عيار 22 ما بين 732 إلى 734 وذلك في أحدث تعاملات جتى الآن، بينما سجلت الأونصة ما بين 24,844 إلى 24,916 جنيه، وسجل سعر عيار 14 مقابل الجنيه 467 جنيه للجرام الواحد، بينما تراوح سعر عيار 12 للجرام ما بين 399 إلى 401 جنيه طبقاً لسعر الأوقية الحالي.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 799 إلى 801 عيار 21 699 إلى 701 عيار 18 599 إلى 601 الجنيه الذهب 5,592 إلى 5,608 أوقية الذهب 1509 دولار

أسعار الذهب في السعودية

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية مقارنةً بالأسعار التي اختتمها في نهاية تعاملات أمس الخميس، حيث سجل عيار 24 للجرام مقابل الريال السعودي بنحو 182.02 ريال بدلاً من 183.74 ريال في تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي يُسجل 5661 ريال، بينما سجل عيار 21 للجرام 159.27 ريال، وسجل عيار 18 مقابل الجرام في أحدث تعاملات 136.52 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1274 ريال.