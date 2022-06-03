أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم الجمعة بالأردن

آياتي خيري

في الوقت الذي تتراجع فيه مؤشرات الدولار داخل المملكة الأردنية الهاشمية، شهد سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم 3 يونيه 2022.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم الجمعة في المملكة الهاشمية

حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن في  التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، إلى 42.08 دينار (60.08 دولار).

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سعر الذهب يرتفع وسط موجات التضخم

وجاء متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، بنحو 37.27 دينار (52.57 دولار)، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 31.94 دينار (45.06 دولار).

وفي نفس السياق جاءت أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم مختلفة ، حيث حقق متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.85 دينار (35.05 دولار)، وذلك بحسب موقع “gold-price-today”.

سعر أوقية الذهب في الأردن

وجاء متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، محققًا ارتفاعا حتى وصل ل1.325 ألف دينار (1868 دولارا). فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم 298.15 دينار (420.55 دولار).

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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