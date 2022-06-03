سعر الذهب اليوم الجمعة بالأردن

في الوقت الذي تتراجع فيه مؤشرات الدولار داخل المملكة الأردنية الهاشمية، شهد سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم 3 يونيه 2022.

سعر الذهب اليوم الجمعة في المملكة الهاشمية

حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، إلى 42.08 دينار (60.08 دولار).

سعر الذهب يرتفع وسط موجات التضخم

وجاء متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، بنحو 37.27 دينار (52.57 دولار)، ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 31.94 دينار (45.06 دولار).