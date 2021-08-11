يطرح العديد من الأشخاص سؤال مهم وهو سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 أغسطس في مصر حيث يريد المواطنين في جمهورية مصر العربية الاطلاع على أسعار الذهب اليوم والتي سوف تحدد بها أيام الشهر الحالي، حيث يعتبر سعر الذهب من أهم البضائع التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة والتي يمكن استغلالها للربح منها في الشراء وقت نزول الأسعار والبيع وقت ارتفاع الأسعار، سوف نستعرض لكم من خلال المقال التالي أسعار الذهب لليوم العاشر من الشهر الحالي 2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 في مصر:

يعد الذهب من أهم الأساسيات اليومية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبحث يعتبر الذهب من الهدايا التي تقدم للعروس في يوم الزفاف حسب العادات والتقاليد في الجمهورية، ومن الأغراض التي تتزين بها النساء في مصر، فاللون الذهبي اللامع الذي يظهر على الأساور والقطع الذهبية يعد من أفخم المناظر الجميلة التي يمكن للمرأة التحلي به.

سعر الذهب اليوم في مصر:

إليك عزيزي المتابع أسعار الذهب التالية في مصر الموجودة في قوائم البورصة العالمية:

أسعار الذهب عيار 24/ 870 جنيه مصري.

أسعار الذهب عيار 22/ 797 جنيه مصري.

أسعار الذهب عيار 21/ 761 جنيه مصري.

اسعار الذهب عيار 18/ 652 جنيه مصري.

اسعار الذهب عيار 14/ 507 جنيه مصري.

اسعار الذهب عيار 12/ 435 جنيه مصري.

وتعتبر الأسعار الموضوعة أعلاه الأسعار الرسمية في أسواق الذهب اليوم 10 أغسطس في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية.